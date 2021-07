Премьер-министр Грузии призывает население активно вакцинироваться

ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили от лица правительства призвал население активно вакцинироваться, чтобы избежать очередного локдауна.

"Вакцинация – это единственная практическая защита граждан, их здоровья, жизни, поэтому я прошу всех активно вакцинироваться", – сказал премьер.