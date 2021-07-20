Премьер-министр Грузии призывает население активно вакцинироваться

За последние сутки в Грузии зарегистрировано рекордное число новых случаев инфицирования – коронавирус установили у 2 616 человек

ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили от лица правительства призвал население активно вакцинироваться, чтобы избежать очередного локдауна.

"Вакцинация – это единственная практическая защита граждан, их здоровья, жизни, поэтому я прошу всех активно вакцинироваться", – сказал премьер.

По словам главы правительства, экономика Грузии не вынесет очередных жестких ограничений, государству придется взять новые долги и тысячи людей потеряют работу.

"Наша страна больше не выдержит закрытия. Придется закрыться, люди потеряют работу и будет создана невыносимая ситуация. Поэтому я хочу заранее сделать превентивные заявления. Я не хочу, чтобы это произошло. К этому добавляется и то, что стране нужно будет брать займы. Это станет ношей для наших граждан, нашей страны, и ситуация будет очень сложной", – сказал премьер.

Как отметил Гарибашвили, накануне медики вакцинировали 11 тысяч человек, что довольно мало, так как по плану в день должны прививаться от 20 до 30 тысяч граждан.

"Вакцины были проблемой, но мы привезли больше, чем было необходимо. Две недели назад прибыл миллион доз вакцины, начался ввоз миллиона доз Pfizer. Вакцину будут ввозить каждые выходные. Также планируется доставить дар от правительства США. Еще полмиллиона китайской вакцины Sinovac привезли вчера, у нас полтора миллиона на месте. Самое главное, что вероятность заражения среди вакцинированных очень низкая, а смертность практически равна нулю", – сказал премьер.

По словам Гарибашвили, у Грузии есть все ресурсы для того, чтобы вакцинировать за два-три месяца до 1,5 миллиона человек.

По данным на 20 июля полный курс вакцинации прошли 113 895 человек.

За минувшие сутки в Грузии было зафиксировано рекордное число новых случаев инфицирования – 2 616.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.