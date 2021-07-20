Кто станет главой ЦИК Грузии? Повторное голосование в парламенте пройдет 22 июля

По предварительным данным, пост главы ЦИК займет Георгий Каландаришвили, получивший в воскресенье поддержку 82 депутатов

ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Парламент Грузии на пленарном заседании в четверг 22 июля повторно проголосует за избрание председателя ЦИК Грузии, решение было принято на бюро законодательного органа.

На пленарном заседании в воскресенье голосование за избрание председателя Центральной избирательной комиссии на 5 лет было провалено - ни один из двух представленных президентом Грузии кандидатов не смог получить одобрение 2/3 голосов депутатов.

Теперь в четверг кандидату будет достаточно получить более 75 голосов, чтобы стать председателем ЦИК на полгода.

По предварительным данным, пост главы ЦИК займет Георгий Каландаришвили, получивший в воскресенье поддержку 82 депутатов.

Кто такой Георгий Каландаришвили

Глава отдела кадров ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили родился в 1984 году.

Основное образование - специалист по информационным технологиям и английскому языку. Кроме того, у Каландаришвили есть юридическая степень, эквивалентная степени магистра.

Проходил стажировку в отделе по связям с общественностью администрации губернатора Имерети.

В 2005-2008 годах работал в сфере маркетинга и продаж в акционерных обществах.

В 2008 году получил Свидетельство сотрудника избирательной администрации. После этого Каландаришвили по результатам конкурса был назначен руководителем Департамента по связям с общественностью ЦИК. В ЦИК Грузии Каландаришвили и продолжил свою карьеру, переходя с должности на должность.

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