Теневое правительство Грузии: перспективы и реакция на инициативу "Лело"

Инициатива создания коалиционного теневого кабинета неоднозначно воспринимается в самой оппозиции и скептически в правящей партии. В "Грузинской мечте" уверены, что и по этому вопросу оппонентам не удастся договориться между собой

ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Будет ли в Грузии сформировано теневое коалиционное правительство? Этот вопрос стал актуальным после того, как бывший банкир, а ныне депутат парламента и лидер оппозиционной партии "Лело" Мамука Хазарадзе заговорил о необходимости начала консультаций по этому вопросу.

Говоря о составе теневого правительства, Хазарадзе подчеркнул, что в будущем правительстве портфели силовых министров не должны оказаться в руках представителей бывшей правящей партии "Единое национальное движение".

В ответ на инициативу Хазарадзе, член ЕНД Заал Удумашвили заявил, что пока рано говорить о теневом правительстве и о распределении портфелей министров, однако коалицию с другими оппозиционными силами в партии не исключают.

"Я слышал инициативу "Лело", для всех партий, тем более для "Национального движения", думаю, приемлемо, чтобы политические партии не комплектовали силовые ведомства и не делалось акцента на "Национальном движение". У нас свое видение, как комплектовать силовые структуры. К примеру, на должность генерального прокурора кандидатуру должен представлять неправительственный сектор", - заявил Удумашвили.

Инициативу Хазарадзе считает интересной член оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Паата Манджгаладзе.

"Если мы действительно хотим объявить недоверие правительству, то мы должны назвать состав теневого кабинета. Наверно, этим продиктовано заявление Хазарадзе. Что касается того, что у "Национального движения" не должно быть силовых министров, то я с этим полностью согласен", - заявил Манджгаладзе.

В свою очередь, депутат от партии "Гирчи" Яго Хвичия считает, что инициатива "Лело" спровоцирует конфликт в оппозиции.

"Не считаем, что сейчас этот вопрос является решающим. Исходя из существующей в оппозиции ситуации в целом, думаю, что это будет проблематично и спровоцирует еще больший конфликт в оппозиции… Вижу ли я перспективу в целом в этом направлении, на данный момент нам трудно увидеть перспективу. Однако, мы будем следить и безусловно внимательно послушаем наших коллег", - отметил Хвичия.

Скептически относится к инициативе "Лело" вице-спикер парламента Грузии, депутат от оппозиционной партии "Граждане" Леван Иоселиани.

"Мне немного непонятно, о формировании какого правительства идет речь к местным выборам. "Лело" хочет начать вопрос процедуры выражения недоверия в парламенте, в котором я не приму участия, поскольку считаю несерьезным сегодня участвовать в распределении портфелей министров тогда, когда нет возможности довести до конца процедуру недоверия", - заявил Иоселиани.

"Политические игры"

Пусть создают столько правительств, сколько угодно, а мы продолжим управлять страной, так прокомментировал инициативу Хазарадзе депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Созар Субари.

"Если они хотят играть, пусть играют - хотят в парламенте, хотят вне парламента. Все, что они говорят, – это игра и несерьезно. Ни "Национальное движение", ни член какой-либо оппозиционной партии не может быть силовым министром, ни его заместителем и ни каким-либо другим министром. Это требует серьезности. Мне неинтересно, где они объединятся и где нет. Однако я не сомневаюсь, что у них нет шанса объединиться", - завил Субари.

Несерьезным считает инициативу "Лело" депутат от парламентского большинства Михаил Сарджвеладзе.

"Данная инициатива оппозиции как-то напоминает мне игру в дом-дом. Однако в этой инициативе есть признаки того, что у оппозиции все же есть восприятие реальности. Это действительно присутствует, поскольку они тоже прекрасно видят, что "Национальное движение" является той силой, приход и нахождение которой у власти абсолютно недопустимо и ненормально. И это касается не только силовых министров", - отметил Сарджвеладзе.

При этом он отметил, что скептически смотрит на шансы объединения оппозиции даже в вопросе формирования теневого кабинета.

"Я скептически настроен. Теоретическое обсуждение этого вопроса не имеет смысла, а с практической точки зрения я не считаю это перспективным делом", - отметил Сарджвеладзе.

Кто за, кто против?

Парламентская фракция "Лело - партнерство для Грузии" на фоне акций протеста представителей СМИ выступила с инициативой начать процедуру выражения недоверия правительству во главе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили.

Однако эта инициатива с самого начала встала под вопрос - разногласия возникли в самом лагере оппозиции.

Инициаторы импичмента правительству уже собрали 46 голосов: 32 голоса – от фракции "Нацдвижения" и по семь – от фракций "Лело – партнерство для Грузии" и "Группа реформ Шарля Мишеля". Для начала процедуры им не хватает еще четырех голосов, а для ее завершения – 30.

Вопрос недоверия правительству могут инициировать не менее 50 депутатов парламента. При этом инициаторы должны представить своего кандидата в премьер-министры. Для того, чтобы процедура недоверия была завершена, парламент должен выразить доверие новому правительству.

У оппозиции в парламенте всего 66 голосов. Однако не вся оппозиция согласна с импичментом, среди противников инициативы - "Гирчи", "Граждане" и члены команды экс-премьера Георгия Гахария.

В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" также равнодушно отнеслись к угрозам объявления недоверия их премьер-министру. Представители большинства уверены, что оппозиция в очередной раз ничего не добьется.

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