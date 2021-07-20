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Журналисты и операторы в майках с портретом погибшего Лексо Лашкарава

Журналисты встретят акцией представление кандидата на пост мэра Тбилиси

© Sputnik / STRINGER
Политика
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Темы:
Смерть грузинского журналиста Лексо Лашкарава: версии и реакция (49)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210720/252374491/Zhurnalisty-vstretyat-aktsiey-predstavlenie-kandidata-na-post-mera-Tbilisi.html

На акции собрались несколько десятков человек, которые пришли в футболках с портретом Лексо Лашкарава и его фотографиями

ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Журналисты оппозиционных СМИ и их сторонники собираются на акцию протеста неподалеку от Мтацминдского парка, где правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" представит кандидата на пост мэра Тбилиси.

Три оппозиционных телеканала: "Мтавари архи", "ТВ Пирвели" и "Формула" уже неделю проводят акции протеста с требованием отставки правительства Грузии. Причиной протеста стала гибель оператора "ТВ Пирвели" Лексо Лашкарава. Хотя причина смерти официально не установлена, СМИ винят в его смерти напавших на оператора за пять дней до его смерти противников марша ЛГБТ.

Полицейские задерживают протестующих
© Sputnik / STRINGER
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На акции собрались несколько десятков человек, которые пришли в футболках с портретом Лексо Лашкарава и его фотографиями. Они стоят на трассе за несколько сотен метров от Мтацминдского парка. На место сбора правящей партии их не пускает полиция.

Кандидат в мэры Тбилиси станет первым официально представленным кандидатом "Грузинской мечты" к выборам 2 октября 2021 года.

На выборах 2 октября жители Грузии будут выбирать мэров 64 городов и депутатов местных совещательных органов – сакребуло.

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Темы:
Смерть грузинского журналиста Лексо Лашкарава: версии и реакция (49)
Теги:
Акция протеста, Грузия

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