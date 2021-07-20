Минимум 48% голосов: "Грузинская мечта" назвала свой прогноз по результатам выборов

ЦИК Грузии посчитает и результаты голосования за партии по стране, и если "Грузинская мечта" не наберет 43% голосов, в стране пройдут внеочередные парламентские выборы

ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" намерена набрать минимум 48% голосов на выборах в органы местной власти, заявил председатель партии Ираклий Кобахидзе журналистам.

Выборы в органы местной власти пройдут в Грузии 2 октября. На выборах жители районов и городов будут выбирать мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло. Также ЦИК Грузии посчитает и результаты голосования за партии по стране, и если "Грузинская мечта" не наберет 43% голосов, в стране пройдут внеочередные парламентские выборы.

"Я не думаю, что наша задача набрать 43%. Наша задача повторить свой результат и получить голос каждого второго избирателя. Я думаю, что мы сможем набрать минимум 48%", - сказал Кобахидзе.

Между тем, грузинская оппозиция считает, что внеочередные парламентские выборы неизбежны, так как население страны разочаровалось в "Грузинской мечте" и та не сможет получить высокую поддержку на честных и справедливых выборах.

Предвыборная кампания в Грузии официально стартует в начале августа. Предположительно, выборы вызовут большой интерес международных наблюдателей и в отличие от предыдущих местных выборов все наблюдательские организации пришлют в страну большие делегации.

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