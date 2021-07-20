00:01 21 Июля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.6592
  • 100 RUB4.1667
  • USD3.1076
Поиск
Ираклий Кобахидзе. Переговоры Грузинской мечты и объединенной оппозиции

Минимум 48% голосов: "Грузинская мечта" назвала свой прогноз по результатам выборов

© Sputnik / STRINGER
Политика
Получить короткую ссылку
Темы:
Местные выборы в Грузии 2021 (22)
30 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/04/07/251390236.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210720/252375359/Minimum-48-golosov-Gruzinskaya-mechta-nazvala-svoy-prognoz-po-rezultatam-vyborov.html

ЦИК Грузии посчитает и результаты голосования за партии по стране, и если "Грузинская мечта" не наберет 43% голосов, в стране пройдут внеочередные парламентские выборы

ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" намерена набрать минимум 48% голосов на выборах в органы местной власти, заявил председатель партии Ираклий Кобахидзе журналистам.

Выборы в органы местной власти пройдут в Грузии 2 октября. На выборах жители районов и городов будут выбирать мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло. Также ЦИК Грузии посчитает и результаты голосования за партии по стране, и если "Грузинская мечта" не наберет 43% голосов, в стране пройдут внеочередные парламентские выборы.

Каха Каладзе
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Каладзе назван кандидатом на пост мэра Тбилиси во второй раз

"Я не думаю, что наша задача набрать 43%. Наша задача повторить свой результат и получить голос каждого второго избирателя. Я думаю, что мы сможем набрать минимум 48%", - сказал Кобахидзе.

Между тем, грузинская оппозиция считает, что внеочередные парламентские выборы неизбежны, так как население страны разочаровалось в "Грузинской мечте" и та не сможет получить высокую поддержку на честных и справедливых выборах.

Предвыборная кампания в Грузии официально стартует в начале августа. Предположительно, выборы вызовут большой интерес международных наблюдателей и в отличие от предыдущих местных выборов все наблюдательские организации пришлют в страну большие делегации.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

Темы:
Местные выборы в Грузии 2021 (22)
Теги:
Местные выборы, Грузинская мечта, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Президент Сирии Башар Асад на молитве в честь Курбан-байрама в мечети города Хомс, Сирия
Как праздник Курбан-Байрам отмечают в разных странах – фото
Мусульмане в Грузии отмечают начало праздника Курбан-байрам - видео
Мусульмане в Грузии отмечают начало праздника Курбан-байрам - видео
Друзья и партнеры Тбилиси
Друзья и партнеры Тбилиси
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться