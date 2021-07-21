За осквернение флага Евросоюза и других стран в Грузии будут штрафовать

Законодательные поправки инициированы после того, как участники контракции против ЛГБТ дважды сорвали и порвали на куски флаг ЕС перед парламентом Грузии

ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. За осквернение флага Евросоюза, международных организаций и стран, с которыми у Грузии установлены дипломатические отношения, вводятся денежные санкции – соответствующие законодательные поправки уже инициированы в парламенте.

С законодательной инициативой представителей оппозиционных фракций ознакомил председатель парламента Грузии Каха Кучава.

Согласно первоначальной версии законопроекта, за повреждение государственного флага будет предусмотрен штраф в размере 1 000 лари (более 320 долларов США). Если одно и то же действие повторяется одним и тем же лицом, судья может по своему усмотрению применить административное задержание.

Законодательные поправки были инициированы после того, как участники контракции против ЛГБТ 5-6 июля дважды сорвали и разорвали на куски флаг Евросоюза у здания парламента в Тбилиси. Акт был осужден послами стран ЕС в Грузии.

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