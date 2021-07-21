Олимпийский чемпион будет бороться за пост мэра Гори от "Грузинской мечты" - СМИ

Семья именитого грузинского спортсмена, как и он сам, родом из Гори

ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузии" выдвинет на пост мэра Гори (регион Квемо Картли) Олимпийского чемпиона по вольной борьбе Ладо (Владимира) Хинчегашвили, информацию распространяет телеканал "Формула" со ссылкой на личный источник.

Выборы в органы местной власти пройдут в Грузии 2 октября. На выборах жители районов и городов будут выбирать мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло. Также ЦИК Грузии посчитает и результаты голосования за партии по стране, и если "Грузинская мечта" не наберет 43% голосов, в стране пройдут внеочередные парламентские выборы.

Как утверждает СМИ, кандидатура Хинчегашвили обсуждалась на заседании политсовета партии. Семья спортсмена, как и он сам, родом из Гори.

В "Грузинской мечте" не подтвердили, но и не опровергли слухи о кандидатуре Хинчегашвили, отметив, что рассматриваются несколько вариантов, а окончательное решение станет известно на следующей неделе.

Ладо Хинчегашвили – олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро (2016) в весовой категории до 57 кг и серебряный призер Игр в Лондоне (2012) в категории до 55 кг. Также на счету грузинского "вольника" победа на чемпионате мира в 2015 году и три высших награды на континентальных первенствах.

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