Парламент Грузии выберет председателя ЦИК Грузии

Для избрания председателя ЦИК на пять лет "Грузинской мечте" не хватает 16 голосов. Оппозиция ни одного из кандидатов поддерживать не собирается

ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Парламент Грузии на пленарном заседании в четверг повторно проголосует за избрание председателя ЦИК Грузии.

На пленарном заседании в воскресенье голосование за избрание председателя Центральной избирательной комиссии на 5 лет было провалено – ни один из двух представленных президентом Грузии кандидатов не смог получить одобрение 2/3 голосов депутатов.

Теперь депутаты повторно проголосуют за двух кандидатов – Георгия Каландаришвили и Георгия Сантуриани, и если ни один из них не получит поддержку 100 депутатов, чтобы занять должность на ближайшие пять лет, то парламент изберет главу ЦИК на полгода.

Для этого кандидату будет достаточно получить более 75 голосов.

Для избрания председателя ЦИК на пять лет "Грузинской мечте" не хватает 16 голосов. Оппозиция ни одного из кандидатов поддерживать не собирается.

По предварительным данным, пост главы ЦИК на полгода займет Георгий Каландаришвили, получивший в воскресенье поддержку 82 депутатов.

Кто такой Георгий Каландаришвили

Глава отдела кадров ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили родился в 1984 году.

Основное образование – специалист по информационным технологиям и английскому языку. Кроме того, у Каландаришвили есть юридическая степень, эквивалентная степени магистра.

Проходил стажировку в отделе по связям с общественностью администрации губернатора Имерети.

В 2005-2008 годах работал в сфере маркетинга и продаж в акционерных обществах.

В 2008 году получил Свидетельство сотрудника избирательной администрации. После этого Каландаришвили по результатам конкурса был назначен руководителем Департамента по связям с общественностью ЦИК. В ЦИК Грузии Каландаришвили и продолжил свою карьеру, переходя с должности на должность.

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