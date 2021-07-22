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Центральная избирательная комиссия. Здание ЦИК Грузии

Парламент Грузии выберет председателя ЦИК Грузии

© Sputnik / Alex Shlamov
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210722/252385272/Parlament-Gruzii-vyberet-predsedatelya-TsIK-Gruzii.html

Для избрания председателя ЦИК на пять лет "Грузинской мечте" не хватает 16 голосов. Оппозиция ни одного из кандидатов поддерживать не собирается

ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Парламент Грузии на пленарном заседании в четверг повторно проголосует за избрание председателя ЦИК Грузии.

На пленарном заседании в воскресенье голосование за избрание председателя Центральной избирательной комиссии на 5 лет было провалено – ни один из двух представленных президентом Грузии кандидатов не смог получить одобрение 2/3 голосов депутатов.

Центральная избирательная комиссия Грузии
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Парламент Грузии не смог утвердить председателя ЦИК на пять лет

Теперь депутаты повторно проголосуют за двух кандидатов – Георгия Каландаришвили и Георгия Сантуриани, и если ни один из них не получит поддержку 100 депутатов, чтобы занять должность на ближайшие пять лет, то парламент изберет главу ЦИК на полгода.

Для этого кандидату будет достаточно получить более 75 голосов.

Для избрания председателя ЦИК на пять лет "Грузинской мечте" не хватает 16 голосов. Оппозиция ни одного из кандидатов поддерживать не собирается.

По предварительным данным, пост главы ЦИК на полгода займет Георгий Каландаришвили, получивший в воскресенье поддержку 82 депутатов.

Кто такой Георгий Каландаришвили

Глава отдела кадров ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили родился в 1984 году.

Выборы 21 ноября 2020 года. Брифинг в ЦИК Грузии
© Sputnik / Alex Shlamov
ЦИК Грузии может возглавить Георгий Каландаришвили

Основное образование – специалист по информационным технологиям и английскому языку. Кроме того, у Каландаришвили есть юридическая степень, эквивалентная степени магистра.

Проходил стажировку в отделе по связям с общественностью администрации губернатора Имерети.

В 2005-2008 годах работал в сфере маркетинга и продаж в акционерных обществах.

В 2008 году получил Свидетельство сотрудника избирательной администрации. После этого Каландаришвили по результатам конкурса был назначен руководителем Департамента по связям с общественностью ЦИК. В ЦИК Грузии Каландаришвили и продолжил свою карьеру, переходя с должности на должность.

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Теги:
ЦИК Грузии

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