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Парламентские выборы в Грузии 2020 - избирательная урна для голосования с бюллетенями

Выборы в Грузии 2021: участвовать в выборах местной власти хотят 29 партий

© Sputnik / Alex Shlamov
Политика
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Темы:
Местные выборы в Грузии 2021 (25)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210722/252385286/Vybory-v-Gruzii-2021-uchastvovat-v-vyborakh-mestnoy-vlasti-khotyat-29-partiy.html

Но это еще не окончательное число политических сил, участвующих в выборах – список будет дополняться вплоть до середины августа

ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. По данным Центральной избирательной комиссии, участвовать в выборах в органы местной власти хотят 29 партий, из них 18 уже прошли регистрацию. 

Оборванные плакаты - предвыборная реклама, расклеенная на заборах
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Выборы в органы местной власти пройдут 2 октября. На них жители Грузии будут выбирать мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло в 63 городах и районах.

ЦИК Грузии уже завершил прием заявок от партий, которые до этого не принимали участия в выборах и у которых нет своего представителя в парламенте. Всего в ЦИК обратились 14 таких партий, из которых три уже регистрацию.

Кроме того, Центральная избирательная комиссия уже распределила порядковые номера между 15 партиями, которые прошли в парламент по итогам выборов. Остальные партии получат порядковые номера после официального старта предвыборной кампании. 

На сегодняшний день, по данным ЦИК, в выборах участвуют:

Партия Порядковые номер в бюллетене
Георгий Вашадзе – Стратегия Агмашенебели  1
Европейская Грузия 2
Единое национальное движение 5
Европейские демократы  6
Алеко Элисашвили – Граждане   7
Альянс патриотов Грузии   8
Лело для Грузии  9
Лейбористская партия  10
Республиканская партия   11
Закон и право  12
Прогресс и свобода  21
Гирчи (Яго Хвичия) 36
Грузинская мечта – демократическая Грузия  41
Мамули Номер будет определен в августе
Анна Долидзе – Для народа Номер будет определен в августе
Зеленая земля Номер будет определен в августе

Это не полный список партий, участвующих в выборах, он будет дополняться вплоть до середины августа. 

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Темы:
Местные выборы в Грузии 2021 (25)
Теги:
Грузия, Местные выборы

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