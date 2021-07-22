14:19 22 Июля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.6437
  • 100 RUB4.1653
  • USD3.0950
Поиск
Депутаты парламента Грузии от правящей партии Грузинская мечта

Парламент Грузии повторно провалил избрание главы ЦИК Грузии

© Sputnik / STRINGER
Политика
Получить короткую ссылку
50 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/02/16/250965041.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210722/252389657/Parlament-Gruzii-povtorno-provalil-izbranie-glavy-TsIK-Gruzii.html

После провала кандидатуры на пост председателя должно пройти повторное голосование по вопросу избрания главы ЦИК на полгода

ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и оппозиция так и не смогли прийти к консенсусу по вопросу избрания кандидата на пост главы ЦИК Грузии – повторное голосование в четверг было провалено.

В результате голосования один из кандидатов Георгий Каландаришвили получил 83 голоса вместо 100, а второй – Георгий Сантуриани – всего четыре голоса.

После провала избрания главы ЦИК на пять лет, в парламенте должно состояться голосование по вопросу избрания главы ЦИК на полгода. 

Согласно принятым в Избирательный кодекс Грузии поправкам, для утверждения председателя ЦИК Грузии на полный срок необходимо согласие 2/3 депутатов парламента из 150. Если этого не происходит, то парламент Грузии проводит повторное голосование для утверждения председателя на 6 месяцев. Для этого необходимо согласие 76 депутатов из 150.

Поправки по поводу избрания главы ЦИК Грузии были приняты в результате соглашения между властью и оппозицией при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Крупный пожар в центре грузинской столицы на улице Лагидзе
Крупный пожар в центре Тбилиси близ театра оперы и балета - фото
Я вам нравлюсь? Большое спасибо! - откровенное интервью Нани Брегвадзе
"Я вам нравлюсь? Большое спасибо!" - откровенное интервью Нани Брегвадзе
Друзья и партнеры Тбилиси
Друзья и партнеры Тбилиси
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться