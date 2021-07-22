Парламент Грузии повторно провалил избрание главы ЦИК Грузии

После провала кандидатуры на пост председателя должно пройти повторное голосование по вопросу избрания главы ЦИК на полгода

ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и оппозиция так и не смогли прийти к консенсусу по вопросу избрания кандидата на пост главы ЦИК Грузии – повторное голосование в четверг было провалено.

В результате голосования один из кандидатов Георгий Каландаришвили получил 83 голоса вместо 100, а второй – Георгий Сантуриани – всего четыре голоса.

После провала избрания главы ЦИК на пять лет, в парламенте должно состояться голосование по вопросу избрания главы ЦИК на полгода.

Согласно принятым в Избирательный кодекс Грузии поправкам, для утверждения председателя ЦИК Грузии на полный срок необходимо согласие 2/3 депутатов парламента из 150. Если этого не происходит, то парламент Грузии проводит повторное голосование для утверждения председателя на 6 месяцев. Для этого необходимо согласие 76 депутатов из 150.

Поправки по поводу избрания главы ЦИК Грузии были приняты в результате соглашения между властью и оппозицией при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля.

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