В парламенте Грузии введен чрезвычайный режим безопасности

В парламент Грузии, где проходит внеочередное заседание, не впустили представителей ряда неправительственных организаций. Спикер парламента Каха Кучава объяснил почему

ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. В парламенте Грузии действует чрезвычайный режим безопасности, чтобы не ставить под угрозу работу законодательного органа, заявил председатель парламента Каха Кучава на заседании бюро.

Указанное заявление Кучава сделал после того, как председатель оппозиционной фракции "Лело – партнерство для Грузии" Бадри Джапаридзе потребовал объяснить, почему в здание парламента не впускают представителей неправительственных организаций, на которых были выписаны пропуска. По словам Джапаридзе, они хотели провести в парламенте пресс-конференцию.

"Несколько неправительственных организаций попросили спустить на них пропуска. Мы спустили, но их до сих пор не впускают. Если это из-за мер безопасности, то скажите заранее, что впускать представителей этих пяти неправительственных организаций нельзя, поскольку они – угроза безопасности парламента. Нельзя ограничивать людей так безосновательно", – обратился Джапаридзе к Кучава.

В свою очередь, спикер парламента заявил, что в будущем о введении чрезвычайного режима безопасности будет сообщаться заранее.

"Вы посмотрите, как прошло последнее внеочередное заседание. Одно из заседаний даже было сорвано. Главное – порядок, который я должен обеспечить. Режим безопасности для того, чтобы работа парламента не ставилась под угрозу", – отметил Кучава.

На прошлой неделе выступление министра внутренних дел Грузии Вахтанга Гомелаури перед депутатами было сорвано. Как только глава МВД Грузии начал свое выступление со слов соболезнований по поводу гибели оператора "ТВ Пирвели" Лексо Лашкарава, к трибуне подошли оппозиционные депутаты с портретами оператора и попытались занять трибуну. Между ними и депутатами от правящей партии началась перепалка.

На балконе журналисты вывесили два баннера с надписями – "Все виновные должны быть наказаны" и "Возьмите политическую ответственность". В итоге заседание было сорвано.

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