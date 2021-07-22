Нападающий vs защитник: партия Гахария выдвинет на пост мэра Тбилиси футболиста?

В партии Гахария рассматривают кандидатуры всех людей, которые будут потенциально сильным оппонентом на выборах

ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Партия экс-премьера Георгия Гахария "За Грузию" рассматривает вопрос выдвижения на пост мэра Тбилиси бывшего нападающего сборной Грузии по футболу Арчила Арвеладзе, сказал один из лидеров партии Каха Кемоклидзе в эфире PalitraNews.

Выборы в органы местной власти пройдут в Грузии 2 октября. На выборах жители районов и городов будут выбирать мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло. Также ЦИК Грузии посчитает и результаты голосования за партии по стране, и если "Грузинская мечта" не наберет 43% голосов, в стране пройдут внеочередные парламентские выборы.

"Этот вопрос еще не решен. Ведется активная работа, и я глубоко убежден в том, что в ближайшие несколько недель все это кристаллизуется, и вы узнаете конкретного кандидата. Будут рассмотрены кандидатуры всех людей, которые будут потенциально сильным оппонентом", – сказал Кемоклидзе.

Он также отметил, что на пост мэра могут рассмотреть даже кандидатуру экс-премьера и лидера партии Георгия Гахария.

"В Грузии нельзя исключать ничего. Если мы теоретически это допустим, то, конечно, будет рассмотрена и кандидатура Георгия Гахария", – сказал политик.

По словам Кемоклидзе, партия выберет того кандидата, который окажет достойную конкуренцию действующему мэру и кандидату "Грузинской мечты" Кахе Каладзе.

Между тем, объединенная оппозиция рассматривает кандидатуру председателя "Единого национального движения" Ники Мелия в качестве главного конкурента Каладзе.

Вчера же в СМИ появилась информация, что правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузии" выдвинет на пост мэра Гори (регион Квемо Картли) еще одного спортсмена – олимпийского чемпиона по вольной борьбе Ладо (Владимира) Хинчегашвили. Информацию распространил телеканал "Формула" со ссылкой на личный источник.

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