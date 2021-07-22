Женщины-депутаты парламента Грузии требуют наказать коллег-насильников

Сегодняшнее внеочередное заседание парламента началось с петиции женщин-депутатов от оппозиции в защиту своих прав

ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Депутаты-женщины от оппозиции требуют наказать тех членов законодательного органа, которые применили силу к ним 18 июля.

Речь идет о противостоянии между оппозицией и депутатами правящей партии в день, когда в парламенте должен был выступить министр внутренних дел Грузии Вахтанга Гомелаури с отчетом о действиях полиции во время беспорядков 5 июля в Тбилиси. Как только глава МВД Грузии начал свое выступление со слов соболезнований по поводу гибели оператора "ТВ Пирвели" Лексо Лашкарава, трибуну окружили оппозиционные депутаты с фотографиями оператора и попытались занять ее. В итоге началась массовая потасовка и заседание было сорвано. Во время этого противостояния депутаты от правящей партии несколько неучтиво обошлись с женщинами из оппозиции.

Отреагировать именно на это потребовали перед началом сегодняшнего заседания женщины-депутаты от председателя парламента Кахи Кучава.

"Обращаюсь к Кахе Кучава принять соответствующие меры и наказать депутатов, применивших физическую силу против женщин-членов парламента, поскольку подобные действия подрывают все те реформы, которые были проведены по защите прав женщин", – заявила Тамар Кордзая.

По словам члена оппозиционной партии "Единое национальное движение" Хатии Деканоидзе, 18 июля представители парламентского большинства применили подлинное насилие против женщин. Как отметила Деканоидзе, несмотря на то, что в связи с указанным фактом была подана жалоба в Совет этики, они не ожидают какого-либо реагирования со стороны "Грузинской мечты".

"Несмотря на это, хочу обещать всем насильникам, что мы обязательно озвучим те тяжелые события и нынешнюю оценку, поскольку никто об этом не говорит ни слова. Имею ввиду Каху Кучава и всех тех людей, которые обязаны отреагировать на это правовым образом", – отметила Деканоидзе.

В правящей партии эти обвинения не признают. Как заявил председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе, действия депутатов от большинства 18 июля были "абсолютно адекватными и релевантными" и выразил поддержку своим соратникам. Что касается оппозиционных депутатов, то Кобахидзе назвал их действия неприемлемыми и призвал к уважению существующих в законодательном органе правил.

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