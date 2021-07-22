Министр культуры Грузии выхватила микрофон у журналистки оппозиционного канала

По словам министра, теперь на все мероприятия и презентации "Грузинской мечты" она будет ходить с захваченным трофеем

ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Министр культуры Грузии Тея Цулукиани выхватила из рук журналистки оппозиционного телеканала "Мтавари" Эммы Гогохия микрофон. Об этом глава ведомства лично написала на своей странице в Facebook.

Инцидент произошел на открытии восстановленного здания Сенакского тетра (регион Самегрело - Земо Сванети), ремонт которого профинансировал фонд "Карту" и Бидзина Иванишвили.

"Сегодня этим микрофоном я открываю удивительно реабилитированный фондом "Карту" Сенакский театр. Символично. "Формуле" или "Глав Каналу" (Эмму узнаю, а лого нет) придется назначить в регионы журналистом того, кто сможет во время нападения на респондента в зале, который уже ответил на вопросы в фойе, проявить ловкость и не быть обезоруженным кем бы то ни было. Не верну ))))", - написала министр.

Министр не собирается возвращать микрофон. Более того, по словам Цулукиани, теперь на все мероприятия и презентации "Грузинской мечты" она будет ходить с ним.

Видео "нападения" на журналистку опубликовал телеканал "Мтавари" (в переводе - главный). Из отснятого материала видно, что министр несколько раз, глядя на лого микрофона, называет телеканал "Формулой", а не "Мтавари".

Она также произносит слова "Бидзинас гаумарджос" (Да здравствует Бидзина) и просит повторить эти слова Эмму Гогохия.

"Теперь я журналистка, а не Эмма", - восклицает Цулукиани.

А началось все с вопроса журналистки телеканала "Мтавари" по поводу инцидента в парламенте Грузии, который произошел в воскресенье, 18 июля, когда, по мнению оппозиции, депутат от большинства Шалва Папуашвили применил силу в отношении депутата от "Единого национального движения" Тины Бокучава.

Через несколько минут после инцидента Эмму Гогохия вывела из зала администрация театра.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.