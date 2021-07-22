21:12 22 Июля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.6437
  • 100 RUB4.1653
  • USD3.0950
Поиск
Тея Цулукиани

Министр культуры Грузии выхватила микрофон у журналистки оппозиционного канала

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Политика
Получить короткую ссылку
Темы:
Политическая жизнь Грузии (557)
10320
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/09/18/249539613.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210722/252394050/Ministr-kultury-Gruzii-vykhvatila-mikrofon-u-zhurnalistki-oppozitsionnogo-kanala.html

По словам министра, теперь на все мероприятия и презентации "Грузинской мечты" она будет ходить с захваченным трофеем

ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Министр культуры Грузии Тея Цулукиани выхватила из рук журналистки оппозиционного телеканала "Мтавари" Эммы Гогохия микрофон. Об этом глава ведомства лично написала на своей странице в Facebook.

Инцидент произошел на открытии восстановленного здания Сенакского тетра (регион Самегрело - Земо Сванети), ремонт которого профинансировал фонд "Карту" и Бидзина Иванишвили.

"Сегодня этим микрофоном я открываю удивительно реабилитированный фондом "Карту" Сенакский театр. Символично. "Формуле" или "Глав Каналу" (Эмму узнаю, а лого нет) придется назначить в регионы журналистом того, кто сможет во время нападения на респондента в зале, который уже ответил на вопросы в фойе, проявить ловкость и не быть обезоруженным кем бы то ни было. Не верну ))))", - написала министр.

Сорванное выступление Вахтанга Гомелаури на заседании в Парламенте Грузии 18 июля 2021 года
© Sputnik / STRINGER
Президент Грузии заступилась за журналистов

Министр не собирается возвращать микрофон. Более того, по словам Цулукиани, теперь на все мероприятия и презентации "Грузинской мечты" она будет ходить с ним.

Видео "нападения" на журналистку опубликовал телеканал "Мтавари" (в переводе - главный). Из отснятого материала видно, что министр несколько раз, глядя на лого микрофона, называет телеканал "Формулой", а не "Мтавари".

Она также произносит слова "Бидзинас гаумарджос" (Да здравствует Бидзина) и просит повторить эти слова Эмму Гогохия.

"Теперь я журналистка, а не Эмма", - восклицает Цулукиани.

А началось все с вопроса журналистки телеканала "Мтавари" по поводу инцидента в парламенте Грузии, который произошел в воскресенье, 18 июля, когда, по мнению оппозиции, депутат от большинства Шалва Папуашвили применил силу в отношении депутата от "Единого национального движения" Тины Бокучава.

Через несколько минут после инцидента Эмму Гогохия вывела из зала администрация театра.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Политическая жизнь Грузии (557)
Теги:
Тея Цулукиани, СМИ, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Крупный пожар в центре грузинской столицы на улице Лагидзе
Крупный пожар в центре Тбилиси близ театра оперы и балета - фото
Военный летчик о новом российском истребителе Су-75 Шах и мат - видео
Военный летчик о новом российском истребителе Су-75 "Шах и мат" - видео
Друзья и партнеры Тбилиси
Друзья и партнеры Тбилиси
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться