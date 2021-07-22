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Вахтанг Гомелаури

Глава МВД Грузии назвал условие своей отставки

photo : Gakharia / FB
Политика
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Главной задачей как руководителя МВД, министр видит в расследовании событий 5 июля и наказание всех виновных

ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури заявил, что готов уйти в отставку, если это будет необходимо правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".

Отставки Гомелаури, как и премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили требуют руководители и журналисты трех оппозиционных телеканалов: "Мтавари архи", "ТВ Пирвели" и "Формула ТВ". Они считают, что 5 июля полиция бездействовала во время нападения противников ЛГБТ на журналистов, в результате чего пострадали 53 журналиста различных СМИ.

"Что касается моей отставки с должности, то у нас есть премьер, политсовет и политическая команда, которые должны принять решение по поводу моей отставки и того действовал ли я и МВД правильно 5-6 июля или нет… Если команда примет решение о моей отставке, я ему подчинюсь", - сказал Гомелаури в эфире телеканала Rustavi2.

Депутаты парламента Грузии от правящей партии Грузинская мечта
© Sputnik / STRINGER
В парламенте Грузии введен чрезвычайный режим безопасности

При этом он отметил, что главной его задачей как руководителя МВД является наказание виновных за события 5 июля.

"На сегодняшний день уже задержано 27 человек, сколько задержат завтра я сказать точно не могу, мы работаем над этим", - сказал Гомелаури.

В тоже время министр отметил, что работа следователей осложнена тем, что им приходится изучать много материалов, а лица нападавших были закрыты масками и их сложно идентифицировать.

Пятого июля запланированный в Тбилиси "Марш достоинства" в защиту прав ЛГБТ-сообщества сорвался из-за действий противников ЛГБТ.

Сорванное выступление Вахтанга Гомелаури на заседании в Парламенте Грузии 18 июля 2021 года
© Sputnik / STRINGER
Президент Грузии заступилась за журналистов

Противники заняли территорию у здания парламента и станции метро "Руставели". Сначала они уничтожили палатки активистов оппозиции у парламента, а после перенесли свою агрессию на журналистов, работающих на месте.

В беспорядках пострадали 55 человек, из которых 53 журналисты. По информации МВД, всего противники ЛГБТ находились на 20 локациях, где работали 3,2 тысячи полицейских, которые сделали все возможное для обеспечения безопасности.

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Темы:
Смерть грузинского журналиста Лексо Лашкарава: версии и реакция (50)

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