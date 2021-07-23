Глава МВД Грузии рассказал о сроках ареста организаторов нападений на журналистов

МВД и прокуратура изучают материалы, изъятые при обысках 18 человек, обвиняемых в групповом насилии на акциях 5 июля

ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Работа над установлением организаторов нападений на журналистов 5 июля трудоемкий процесс и полиция прилагает максимум усилий для этого, сказал министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури.

Пятого июля запланированный в Тбилиси "Марш достоинства" в защиту прав ЛГБТ-сообщества сорвался из-за действий противников ЛГБТ. После срыва марша они перенесли свою агрессию на журналистов и начали нападать на них. Всего от действий противников ЛГБТ пострадали 53 журналиста.

Как заявил министр расследование в направлении поиска организаторов ведется по двум статьям Уголовного кодекса : "организация группового насилия" и "публичные призывы к насилию".

"Для начала следствие работает над выявлением исполнителей, а после поднимается на верх. Мы уже провели обыски 18 человек, изъяли технику, материалы и сейчас мы изучаем эти материалы, но это долгий процесс", - сказал Гомелаури в эфире телеканала Rustavi2.

По его словам, он не будет вдаваться в детали и призвал дать прокуратуре время для расследования.

"Мы проводим опросы и этих опросов может быть много. Сегодня мы кого-то отпускаем, завтра можем не отпустить", - отметил Гомелаури.

По его словам, материалы, изъятые у руководителей организаций-противников ЛГБТ, должна квалифицировать прокуратура, чтобы определить признаки преступления.

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