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Ираклий Гарибашвили

Гарибашвили уверен в победе Каладзе на выборах мэра Тбилиси

photo: courtesy of press service of the Prime Minister of Georgia
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210723/252398806/Garibashvili-uveren-v-pobede-Kaladze-na-vyborakh-mera-Tbilisi.html

Глава грузинского правительства считает, что кандидаты "Грузинской мечты" будут безальтернативными на выборах

ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" сможет одержать убедительную победу на предстоящих выборах в органы местного самоуправления, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили журналистам.

Правящая партия на выборах мэра Тбилиси представила действующего мэра столицы Каху Каладзе.

Между тем, объединенная оппозиция рассматривает кандидатуру председателя "Единого национального движения" Ники Мелия в качестве главного конкурента Каладзе.

"У нашего кандидата в Тбилиси, ни в одном городе, ни в одном муниципалитете не будет альтернативы. Во всех городах, в столице, везде, во всех муниципалитетах мы одержим убедительную победу. У "Национального движения", как у коллективного "Нацдвижения", потому что других партий, как мы смотрим, больше не видно, нет никакой повестки дня, кроме одной – чтобы в стране были постоянный хаос и дестабилизация. Чего вам не добиться, чтобы вы знали", – заявил Гарибашвили журналистам.

Выборы в органы местной власти пройдут в Грузии 2 октября. На выборах жители районов и городов будут выбирать мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло. Также ЦИК Грузии посчитает и результаты голосования за партии по стране, и если "Грузинская мечта" не наберет 43% голосов, в стране пройдут внеочередные парламентские выборы.

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