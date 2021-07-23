Каха Каладзе сам оплачивает свою рекламную кампанию - мэрия Тбилиси

ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Рекламная кампания мэра Тбилиси Кахи Каладзе в социальных сетях финансируется лично им самим, говорится в заявлении пресс-службы мэрии города.

Как говорится в заявлении, представитель оппозиционной партии "Европейская Грузия" Георгий Нониашвили распространил ложную информацию о рекламных расходах мэрии Тбилиси на Каладзе, который баллотируется в мэры столицы на второй срок. По словам Нониашвили, столичная мэрия тратит 5 миллионов лари в год на пиар-кампанию, из которых только 400 тысяч расходуется на рекламирование личной веб-страницы Каладзе.

"Подчеркиваем, размещенная на его официальном сайте реклама оплачивается им самим, и бюджетные средства на эти цели не тратятся", - говорится в заявлении.

Также чтобы удовлетворить интерес общественности, мэрия публикует отчет о рекламных расходах за последние четыре года.

"Для спонсирования публикаций на 33 официальных страницах в социальных сетях из бюджета муниципалитета было потрачено: в 2018 году - 137,139.41 лари; в 2019 году - 143 590,42 лари; в 2020 году - 58 117 лари; в 2021 году - 15 028 лари", - заявляют в мэрии.

В перечень этих 33 страниц входят официальные страницы городских служб, районных администраций и юридических лиц.

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