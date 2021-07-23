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Министр юстиции Грузии Тея Цулукиани

Телеканал "Мтавари" пожаловался на Цулукиани в прокуратуру

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Политика
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Темы:
Политическая жизнь Грузии (559)
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https://sputnik-georgia.ru/politics/20210723/252405767/Ministra-k-otvetu----telekanal-Mtavari-pozhalovalsya-na-Tsulukiani-v-prokuraturu-Gruzii.html

Телеканал обвиняет министра культуры, спорта и молодежи Грузии в довольно серьезных преступлениях - грабеж, присвоение чужой вещи и воспрепятствование журналисту в профессиональной деятельности. Какой будет реакция прокуратуры?

ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Жалобу на министра культуры, спорта и молодежи Тею Цулукиани внес телеканал "Мтавари архи" в  Генеральную прокуратуру Грузии.

Накануне Цулукиани выхватила из рук журналистки телеканала "Мтавари" Эммы Гогохия микрофон, когда та пыталась взять у нее интервью. Инцидент произошел на открытии восстановленного здания театра в Сенаки (регион Самегрело - Земо Сванети), ремонт которого профинансировали фонд "Карту" и Бидзина Иванишвили. Министр фактически присвоила микрофон, заявив, что отныне на все мероприятия и презентации "Грузинской мечты" она будет ходить с ним.

Министр с трофеем
Министр с "трофеем"

"То, что она вчера сделала, – это беспрецедентный случай - член правительства украл микрофон у журналиста, присвоил чужое имущество. Она (Цулукиани) фактически совершила грабеж и помешала журналисту при исполнении им своих профессиональных обязанностей", - заявил генеральный директор телеканала Ника Гварамия.

По словам Гварамия, подобное действие со стороны первого вице-премьера является "инспирацией для очередного нападения на журналистов и открытое, прямое и абсолютно циническое поощрение очередной волны насилия".

"Это не смешно. Это очень опасный факт и прямой сигнал - да, начинается новая волна насилия против медиа", - отметил Гварамия.

По его словам, вместе с жалобой прокуратуре предоставлены доказательства противозаконных действий Цулукиани, в частности кадры, на которых видно, как она воспрепятствовала журналисту в его профессиональной деятельности.

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Темы:
Политическая жизнь Грузии (559)
Теги:
Тея Цулукиани, Прокуратура, Телевидение, Грузия

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