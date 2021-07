Ника Мелия назван кандидатом на пост мэра Тбилиси от части оппозиции

ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Председатель "Единого национального движения" Ника Мелия будет бороться за пост мэра Тбилиси.

Кандидатом на пост председателя сакребуло названа лидер движения "Время" Елене Хоштария. "Гирчи – больше свободы" представит кандидата на пост вице-мэра. Часть оппозиционных партий поддерживает этих кандидатов.

Во время выступления Мелия подчеркнул, что ЕНД не будет выдвигать в Тбилиси мажоритарных кандидатов. По словам Мелия, ЕНД поддерживает кандидатов общего многопартийного соглашения.

В своем выступлении Мелия обещал завершить традицию, когда сакребуло безусловно выполнял желания и требования мэра.

"Моя должность мэра означает, что многопартийное сакребуло не будет моим задним двором, а будет моим главным контролером и союзником, будет меня страховать от ошибок и заставит делать еще больше и еще лучше. При мне - мэре - председатель сакребуло не будет представителем моей партии", - отметил Мелия.

Напомним, что кандидатом на пост мэра Тбилиси от "Грузинской мечты" вновь назван Каха Каладзе.

Мнения оппозиции и правящей партии по поводу представления Мелия на пост мэра Тбилиси разделились.

Лидер партии "Гирчи – больше свободы" Зураб Джапаридзе, который болеет коронавирусом, в своем посте в Facebook подтвердил готовность к сотрудничеству с оппозиционными партиями.

"К 2 октября, везде, во всей Грузии, во всех муниципалитетах, "Гирчи - больше свободы" постарается иметь партийный список и собственных кандидатов на пост мэра, главы районной администрации, мажоритариев. Исключением будет только Тбилиси, где у нас будет партийный список, но мы не поставим собственного кандидата на пост мэра и поддержим Нику Мелия и Елену Хоштария. В Тбилиси у нас будет кандидат на пост вице-мэра и несколько мажоритариев, которые, надеюсь, получат соответствующую поддержку со стороны оппозиционных партий", - заявил Джапаридзе.

Депутат "Национального движения" Роман Гоциридзе заявил журналистам, что Каха Каладзе может опередить Мелия только в игре в футбол.

"Если Каладзе четыре года ничего не сделал, зачем избиратели должны ожидать, что он что-то сделает в течение будущих четырех лет", - отметил Гоциридзе.

Депутат партии "Граждане" Леван Иоселиани в беседе с журналистами заявил, что Ника Мелия на выборах получит серебряную или же бронзовую медаль.

"Как всегда "Национальному движению" не удается собрать оппозиционные голоса, не имеет ресурса, чтобы полностью мобилизовать оппозиционные голоса, поэтому он не является кандидатом всей оппозиции. Может быть кандидатом нескольких партий, да, и исходя из этого "Национальное движение" получит серебряную или бронзовую медаль. Точно знаю, что получить золотую медаль он не сможет", - заявил Иоселиани.

Лидер "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе заявил, что у партии свой путь к выборам в органы местного самоуправления. По его словам, партия имеет достойных кандидатов как в мажоритарных округах, так и в пропорциональных списках. О планах партии общество узнает через неделю, обещает Вашадзе.

"Для нас самое главное не позволить "Грузинской мечте" взять 43%. Поэтому мы будем сотрудничать с определенными партиями, но не с теми группами, которые сегодня представят кандидатов", - заявил Вашадзе.

По мнению Вашадзе, кандидат "Национального движения" имеет "обжигающий эффект для оппозиционного электората".

"Мы должны понимать, что в предыдущих выборах "Национальное движение" взяло 22%, а все остальные 35%. Оппозиционно настроенных людей много, но они никогда не будут поддерживать "Национальное движение", - подчеркнул Вашадзе.

Член парламентского большинства Ираклий Заркуа уверен, что Мелия обречен на поражение.