Мэрия Тбилиси уберет с улиц столицы плакаты с агитацией против "Нацдвижения"

Плакаты с изображением лидеров "Нацдвижения" с подписью "Нет "Нацам", нет злу" появились в субботу в разных точках города

ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Мэрия Тбилиси уберет с улиц столицы плакаты с агитацией против самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение", говорится в заявлении ведомства.

Плакаты с изображением лидеров "Нацдвижения" с подписью "Нет "Нацам", нет злу" появились в субботу в разных точках города.

"На различных улицах столицы группа граждан самовольно расклеила плакаты и изуродовала вид города, что является незаконным действием. Снятие плакатов обеспечит компания "Тбилсервис групп", – говорится в заявлении.

По данным мэрии, в отношении нарушителей будут применены предусмотренные законом меры.

В Тбилиси и других городах Грузии запрещено расклеивать плакаты на стенах и заборах. После начала предвыборной кампании мэрия каждого города и района выделяет специальные места для размещения плакатов и баннеров.

В этом году предвыборная кампания начнется в начале августа. Уже 2 октября в Грузии пройдут выборы в органы местной власти. В Тбилиси за пост мэра собираются бороться действующий мэр Каха Каладзе и председатель "Нацдвижения" Ника Мелия. Остальные кандидаты станут известны позднее.

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