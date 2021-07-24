Ника Мелия начал свои предвыборные встречи в Тбилиси в качестве кандидата в мэры

Кандидат в мэры отметил, что его главной задачей будет максимально мобилизовать население, чтобы оно пришло на выборы

ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Кандидат в мэры Тбилиси от части оппозиционных партий Ника Мелия открыл свою предвыборную кампанию встречей с избирателями в районе Варкетили.

Часть оппозиции представила Нику Мелия на пост мэра Тбилиси в пятницу.

"Предвыборная кампания началась и завершится победой грузинского народа. Это необычная предвыборная кампания и необычный период перед выборами. На этих выборах решается будущее страны и будущее города в перспективе примерно на 10 лет", - сказал Мелия.

При этом кандидат в мэры отметил, что его главной задачей будет максимально мобилизовать население, чтобы оно пришло на выборы.

Начало предвыборной кампании Мелия было омрачено появившимися в городе плакатами против его партии "Единое национальное движение".

Хоть мэрия города сразу же пообещала снять их и наказать виновных, кандидат от оппозиции увидел в этом руку своего конкурента от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" мэра столицы Кахи Каладзе.

По словам Мелия, его задачей на посту мэра будет избавить город от проявлений ненависти.

"Наши дети, мои и дети Кахи Каладзе, должны будут жить вместе в этом городе. И мы должны сосредоточиться на будущем. Мы заслуживаем Тбилиси, где нет ненависти, где нет мести и есть прощение. Для этого нужно действовать в рамках здравого смысла, а не в рамках ненависти", - сказал Мелия.

При этом он отметил, что не хочет быть необъективным мэром города.

"Я хочу быть мэром города, который будет помогать сторонникам "Грузинской мечты", даже ее активистам. Я хочу быть сторонником всех оппозиционных партий", - сказал Мелия

В правящей партии не считают Мелия конкурентом Каладзе и заявляют, что их кандидат выиграет в первом же туре.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.