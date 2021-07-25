Оппозиция в раздумьях: кто поддержит Мелия на выборах мэра Тбилиси

Свою поддержку Мелия уже высказала партия "Единая Грузия" экс-спикера парламента Нино Бурджанадзе и партия "Трибуна" Коте Кемулария

ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Часть оппозиционных партий пока не определилась с тем, поддержат они лидера самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Нику Мелия или пойдут на выборы по отдельности.

Часть оппозиции представила Нику Мелия на пост мэра Тбилиси в пятницу. Однако не все оппозиционные партии готовы поддержать Нику Мелия сразу после представления на пост.

Так партия "Лело для Грузии" взяла паузу для консультаций.

"Нам нужно время на консультации, через несколько дней мы представим свое мнение, как "Лело" будет представлена на выборах", - заявил представитель партии Григол Гегелия.

Колеблется пока и партия "Стратегия Агмашенебели".

"Мы примем решение, исходя из наших исследований. В конце месяца у нас будут их результаты, и мы скажем обществу, как пойдем на выборы и назовем ли своего кандидата", - сказал представитель партии Паата Манджгаладзе.

А вот "Лейбористская партия" уже приняла решение идти на выборы самостоятельно.

"Мы примем участие в выборах независимо и у нас будет свой кандидат. Также мы не будем сотрудничать с парламентскими партиями", - сказал один из лидеров партии Георгий Гугава.

Между тем, свою поддержку Мелия уже высказала партия "Единая Грузия" экс-спикера парламента Нино Бурджанадзе.

"Мы поддержим единого кандидата, так мы поддерживаем большое оппозиционное единство", - сказал представитель партии Анзор Бицадзе.

Поддержит Мелия и партия "Трибуна". Как заявил ее лидер Коте Кемулария, для них также важно единство оппозиции, а не партийная принадлежность кандидата.

Несмотря на то, что эксперты считают Мелия сильным кандидатом в мэры Тбилиси, в правящей партии, от которой в Тбилиси баллотируется мэр столицы Каха Каладзе, не считают Мелия своим конкурентом.

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