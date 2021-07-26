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Выборы в парламент Грузии. Второй тур 21 ноября 2020 года в столице страны - урна и бюллетени

Были ли выборы в Грузии сфальсифицированы? Комиссия представит заключение

© Sputnik / STRINGER
Политика
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Темы:
Грузинские выборы 2020 в цифрах - рейтинги, опросы, исследования (46)
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Правящая партия призвала оппозицию принять участие в рассмотрении и утверждении заключения временной комиссии по расследованию парламентских выборов

ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Заключение временной парламентской комиссии по расследованию возможных нарушений на выборах, прошедших в Грузии осенью 2020 года, будет представлено на пленарном заседании внеочередной сессии парламента страны в понедельник.

Следственная комиссия была создана в законодательном органе страны 17 февраля по инициативе правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" в ответ на обвинения оппозиции в фальсификации парламентских выборов.

Парламент Грузии. Пленарное заседание. Депутаты за работой
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Выборы 2020 в Грузии: парламентская комиссия продолжит расследование

Две недели назад парламент Грузии поддержал продление полномочий временной следственной комиссии еще на месяц. По словам председателя комиссии Гиви Миканадзе, это стало необходимо из-за большого объема материала. По его информации, в рамках работы комиссии были приглашены для разъяснений и пояснений около 40 лиц. Кроме того, по решению комиссия на проблематических участках были повторно пересчитаны голоса избирателей, а процесс пересчета транслировался в прямом эфире.

Ранее правящая партия обещала, что комиссия пересчитает голоса на части участков, и если результаты не совпадут с результатами ЦИК Грузии на 1%, в стране будут назначены новые парламентские выборы.

Согласно результатам выборов, правящая партия "Грузинская мечта" получила 90 мест в парламенте Грузии, остальные 60 были распределены между восьмью оппозиционными партиями.

Оппозицию призвали принят участие в обсуждении

Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" призвала оппозицию принять участие в рассмотрении и утверждении заключения временной комиссии по расследованию парламентских выборов, прошедших в Грузии осенью 2020 года.

Выборы в парламент Грузии. Второй тур 21 ноября 2020 года в столице страны - урна и бюллетени
© Sputnik / STRINGER
Кто готов войти в состав комиссии по расследованию нарушений на выборах в Грузии

"Призываем все оппозиционные партии присутствовать на пленарном заседании и принять участие в заключительном рассмотрении", – говорится в заявлении партии.

В документе отмечается, что если лидеры оппозиции по-прежнему считают, что у многомесячного саботажа парламента, который нанес ущерб интересам страны, были легитимные основания, то они должны не уходить от дискуссии, а попытаться доказать свою правоту.

"Неучастие в заседании будет оценено как попытка избежать дискуссии и уйти от ответственности", – подчеркивается в заявлении.

Оппозиция не намерена участвовать в обсуждении

Один из лидеров оппозиционного Единого национального движения Хатия Деканоидзе считает, что партия не будет участвовать в обсуждении заключения временной комиссии по расследованию парламентских выборов.

Хатия Деканоидзе
photo: Khatia Dekanoidze / FB
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"Наша позиция по этой так называемой комиссии по расследованию известна. Мы не признаем эту комиссию, считаем ее фарсом и лицемерием. Пока весь мир, мировое сообщество оценивают эти выборы, проведенные на фоне очень серьезных нарушений, и в том числе и на грани легитимности, конечно, это как раз и есть диагноз", – заявила Деканоидзе журналистам.

По этой причине, по ее словам, ЕНД не признает эту комиссию, результаты ее работы и не намерено участвовать в обсуждении заключения.

Член "Стратегии Агменешебели" Серго Чихладзе заявил, что партия не доверяет результатам работы комиссии.

"Конечно, мы не будем присутствовать на пленарном заседании, потому что к этой комиссии не было доверия и сейчас это будет последнее заседание или последнее предыдущее заседание, мы не видим смысла в нем участвовать, – сообщил Чихладзе журналистам.

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Темы:
Грузинские выборы 2020 в цифрах - рейтинги, опросы, исследования (46)
Теги:
Парламентские выборы, Парламент Грузии, Грузия

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