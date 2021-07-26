Военные учения Agile Spirit 2021 стартуют в Грузии

В учениях Agile Spirit, которые пройдут в Грузии с 26 июля по 6 августа, примут участие 700 американских военных, 1 600 грузинских и 250 военнослужащих из других стран

ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Многонациональные военные учения НАТО Agile Spirit 2021 – "Проворный дух" стартуют в Грузии в понедельник.

Учения под девизом "Сила в партнерстве" пройдут в Грузии с 26 июля по 6 августа на пяти локациях, с участием 15 стран-членов и партнеров Альянса. Всего будут задействованы 700 американских военных, 1 600 грузинских и еще 250 военнослужащих из других стран.

Впервые в рамках многонациональных учений запланирована воздушно-десантная операция с участие грузинских, британских и польских военных. Кроме того, на полигоне Сорта будет проведена совместная операция сил специального назначения США, Великобритании, Румынии и Польши.

По данным Министерства обороны, грузовой корабль OBIRIX доставил в порт Поти бронированные внедорожники (хаммеры HMMWV) 173-й воздушно-пехотной бригады США и 18-й бригады военной полиции, а также различное оборудование для материально-технического обеспечения. Груз доставлен из румынского порта Констанца.

Американские военные прибыли в Грузию для участия в учениях по воздуху и дислоцированы в местах проведения учений – Сенаки, Орфоло и Вазиани.

Учения Agile Spirit проводится с 2011 года и являются одним из компонентов сотрудничества Грузии с США и НАТО. В рамках этих маневров военные проходят подготовку для участия в международных миротворческих миссиях. В 2020 году из-за пандемии коронавируса учения не проводились.

Российская сторона неоднократно выражала обеспокоенность усилением сотрудничества Грузии с НАТО. Москва не согласна с позицией Тбилиси, что совместные с НАТО учения призваны содействовать стабильности в Черноморском регионе, заявляла официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова.

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