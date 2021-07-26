Лидер "Грузинской мечты" рассказал о личной жизни и сыграл на гитаре

Как политика и лидера правящей партии Ираклия Кобахидзе, о его политических воззрениях знают практически все – он человек публичный, а вот какой он в обычной жизни...

ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе дал интервью передаче "У Ноэ" на телеканале "Имеди" и ответил на личные вопросы ведущего.

Рассказывая о себе, Кобахидзе сказал, что считает себя "скромным человеком", со старшими коллегами никогда не общается на "ты" и признался, что в личных отношениях гораздо более открыт и свободен, чем на публике.

"Не люблю смеяться на публике, но в личных отношениях – наоборот. Одна из вещей, которая доставляет человеку удовольствие – это юмор, смех, общение с друзьями и с близкими", – сказал Кобахидзе.

Политик назвал свои любимые группы и исполнителей, и даже исполнил на гитаре известную композицию Эрика Клептона Tears in heaven.

"Активно слушал Led Zeppelin, блюз, ритм-энд-блюз... Эрик Клептон был одним из моих любимых музыкантов. Также Sting. Направления, жанры разные, но у меня были такие любимые группы. Какой-то период слушал Queen очень активно", – сказал политик.

Кобахидзе также вспомнил ансамбль, который он основал много лет назад вместе с друзьями.

"Дело даже не дошло до названия, мы просто играли. Обустроили подвал на Нуцубидзе, где жили вместе с друзьями детства, они были моими соседями, и мы вместе обустроили подвал и там исполняли разные композиции. Это длилось около полутора лет. Было очень интересно и приятно, все это нам нравилось. Получали от этого удовольствие", – сказал Кобахидзе.

Политик также рассказал о семье и отношениях с родителями.

"Я вырос в академической семье. Дедушка был профессор, бабушка – декан в ТГУ. Мама тоже была включена в академическую деятельность. Она очень трудолюбивый и целенаправленный человек", – сказал Кобахидзе.

По его словам, у него всегда были очень близкие отношения с матерью, и они сохраняются по сей день.

"Конечно, она заставляла меня делать какие-то вещи. Например, в какой-то момент я не хотел учить английский, а мама заставила. Это был третий иностранный язык для меня. Все это в итоге мне очень пригодилось в плане образования. Когда речь шла о профессиональном образовании, в этом случае я спрашивал совет у мамы и папы. Я всегда слушаю их и эти советы ценные", – отметил Кобахидзе.

Политик также рассказал, что несмотря на загруженный график, старается уделять как можно больше времени детям.

"В принципе мне удается проводить с детьми достаточно времени. Это приоритет. Вы не можете вернуть какие-то годы. Ребенок в 6 лет один, а в 7 лет – другой. Вы не можете вернуться в годы, когда они были маленькими. Несмотря на плотный график, максимально стараюсь уделять детям как можно больше времени", – отметил Кобахидзе.

Кобахидзе женат на Наталье Моцонелидзе, у них двое сыновей – 9-летний Георгий и 6-летний Николоз.

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