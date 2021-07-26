Комиссия по выборам 2020 года в Грузии завершила работу: что сказано в заключении

Погрешности в ходе парламентских выборов были, но не такие, которые могли бы повлиять на окончательные результаты голосования, заключила временная парламентская комиссия

ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. В ходе парламентских выборов 2020 года были выявлены определенные нарушения, но они не могли оказать влияния на окончательный результат голосования, заявил председатель временной комиссии по расследованию возможных нарушений на выборах Гиви Миканадзе.

Миканадзе представил заключение комиссии на внеочередном заседании парламента в понедельник.

Следственная комиссия была создана в законодательном органе 17 февраля по инициативе правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" в ответ на обвинения оппозиции в фальсификации парламентских выборов.

"В результате проведенной комиссией работы было установлено, что парламентские выборы прошли в конкурентной среде, с полным соблюдением основных свобод и законодательства. При этом, в ходе выборов были выявлены некоторые погрешности, которые не оказали влияние на окончательный результат выборов. Соответственно, опубликованные Центральной избирательной комиссией данные итоговых протоколов по парламентским выборам полностью отражают свободное волеизъявление избирателей", - отметил Миканадзе.

По его информации, следственная комиссия провела 16 рабочих встреч, опросила 38 человек, связанных с избирательными процессами, и запросила важную информацию из 22 разных ведомств.

"В целом количество несбалансированных бюллетеней составило 0,16%. Комиссия установила, что разница была насколько мизерной, что не могла иметь существенного влияния на результаты. Разница составляла сотые процентов - 0,01% – 0,02% как по избытку, так и по дефициту", - сказал Миканадзе.

При этом, глава следственной комиссии отметил, что никто из оппозиционных партий не представил хотя бы одного доказательства того, что выборы были сфальсифицированы или были совершены определенные манипуляции. Более того, представители оппозиции не только не приняли участие в работе комиссии, но даже не присутствовали на заседаниях, отметил Миканадзе.

Обсуждение заключения временной парламентской комиссии и на этот раз прошло практически в отсутствии оппозиции. В зале заседаний не было большей части оппозиционных депутатов.

"Сегодня комиссия уже завершила работу на эту тему. Тема выносится на рассмотрение, в зале находятся только три представителя оппозиции, из "Национального движения" никого, и нет никого, кто мог бы оспорить заключение. То есть никто не будет с вами спорить на предмет того, что они использовали для беспорядков и шестимесячного бойкота, и все это время, до подписания соглашения (о выходе из политического кризиса), они сотрясали страну", - заявил лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе.

Еще на прошлой неделе правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" распространила заявление, в котором призвала оппозицию принять участие в рассмотрении и утверждении заключения временной комиссии по расследованию парламентских выборов. Как было отмечено в заявлении, если лидеры оппозиции по-прежнему считают, что у многомесячного саботажа парламента были легитимные основания, то они должны попытаться доказать свою правоту.

Свои аргументы по этому вопросу есть и у оппозиции.

"Постфактум в период кризиса созданная следственная комиссия, в которой только они (правящая партия) принимают участие, безусловно не может представить такое заключение, которое может повлиять на общественное мнение, и к ней не будет никакого доверия. Это очень печальный факт", - заявила председатель оппозиционной фракции "Группа реформ Шарля Мишеля" Хатуна Самнидзе.

Ранее правящая партия обещала, что комиссия пересчитает голоса на части участков, и если будет установлен хотя бы однопроцентный баланс "Грузинской мечты", будут назначены повторные парламентские выборы.

Согласно результатам выборов, правящая партия "Грузинская мечта" получила 90 мест в парламенте Грузии, остальные 60 были распределены между восемью оппозиционными партиями.

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