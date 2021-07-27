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Президент ПАСЕ встретится с грузинскими политиками в Тбилиси

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Политика
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Темы:
Политическая жизнь Грузии (561)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210727/252430804/Prezident-PASE-vstretitsya-s-gruzinskimi-politikami-v-Tbilisi.html

В рамках визита запланированы встречи Рика Дэмса с премьер-министром, председателем парламента и другими официальными лицами Грузии, а также лидерами правящей партии "Грузинская мечта" и оппозиции

ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Рик Дэмс прибыл в Грузию с двухдневным рабочим визитом.

В рамках визита во вторник, 27 июля, он встретится с премьер-министром, председателем парламента и другими официальными лицами Грузии. Запланированы также его встречи с лидерами грузинской оппозиции.

Шарль Мишель на международной конференции в Грузии
photo : AFP PHOTO / Georgia's President Press service
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Основной темой обсуждения на встреча предположительно будут предстоящие местные выборы в Грузии и преодоление политического кризиса в стране.

Рик Демс (Бельгия, ALDE) избран 33 президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в январе 2020 года.

Он сменит на этом посту Лильян Мори Паскье (Швейцария, SOC), став третьим представителем Бельгии с 1949 года после основателя Парламентской ассамблеи Поля-Анри Спаака (1949-1951 гг.) и Фернана Дехусса (1956-1959 гг.). Рик Дэмс был единственным претендентом на должность председателя ПАСЕ.

Бельгийский художник, виноторговец и политик является бывшим членом Бельгийской палаты представителей для фламандских либералов и демократов (VLD) и членом городского совета Левена.

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Темы:
Политическая жизнь Грузии (561)
Теги:
Визит, ПАСЕ, Грузия

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