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Предвыборная символика. Баннер партии Грузинская мечта. Главный офис

Выборы 2021 в Грузии: когда "Грузинская мечта" назовет всех кандидатов

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Политика
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Темы:
Местные выборы в Грузии 2021 (34)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210727/252435960/Vybory-2021-v-Gruzii-kogda-Gruzinskaya-mechta-nazovet-vsekh-kandidatov-.html

На сегодняшний день "Грузинская мечта" представила лишь кандидата в мэры Тбилиси Каху Каладзе

ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" планирует представить до конца недели всех своих кандидатов в мэры, заявил лидер партии Ираклий Кобахидзе журналистам.

Выборы мэров 64 городов и районов пройдут в Грузии 2 октября. Помимо мэров, жители Грузии также будут выбирать депутатов местных совещательных органов сакребуло. Эти выборы пройдут по смешанной системе – часть депутатов пройдет по спискам партий, а часть – выиграв в мажоритарных округах. На сегодняшний день "Грузинская мечта" представила лишь кандидата в мэры Тбилиси Каху Каладзе.

"Всех кандидатов в мэры мы представим до конца этой недели, а кандидатов в мажоритарные депутаты в ближайшее время", – сказал Кобахидзе.

Что касается партийных списков для 64 районов и городов, то, по словам Кобахидзе, они еще находятся в разработке.

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© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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"У нас будет время представить списки до 2 сентября, до этого у нас будет рабочий процесс. Работа над списками завершится в ближайшем будущем", – сказал Кобахидзе.

Для "Грузинской мечты" выборы в органы местной власти решающие. Если партия не наберет 43% поддержки населения по итогам голосования по пропорциональной системе по стране, в Грузии будут назначены досрочные парламентские выборы.

Между тем, оппозиция с представлением своих кандидатов в мэры городов и районов пока не торопится. Часть оппозиционных партий представили своего конкурента Каладзе – лидера самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Нику Мелия. По остальным кандидатам пока ведутся консультации.

На данный момент ЦИК Грузии официально зарегистрировал уже 21 партию для участия в выборах.

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Темы:
Местные выборы в Грузии 2021 (34)
Теги:
Грузия, выборы

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