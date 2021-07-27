"Хватит играть в игры!" - президент ПАСЕ грузинским политикам

Рик Дамс отдельно встретился с лидерами правящей партии Грузии и отдельно с оппозицией. Обе встречи были закрытыми, что обсуждалось и какими были послания, журналистам, рассказали сами участники

ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Рик Дамс провел ряд важных встреч в Тбилиси в рамках своего двухдневного рабочего визита.

Первая встреча состоялась с председателем парламента Грузии Кахой Кучава.

Одной из главных тем обсуждения были предстоящие выборы в органы местного самоуправления, которые должны пройти в стране в октябре текущего года. Каха Кучава пригласил на них наблюдательскую миссию Совета Европы.

В конце встречи Дамс получил согласие от Кучава стать основным спикером на конференции председателей парламентов стран - членов СЕ, которая состоится в сентябре в Афинах.

Встреча с большинством

Президент ПАСЕ отдельно встретился с лидерами правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".

photo : press-service of the Parliament of Georgia Глава ПАСЕ Рик Дамс встречается в парламенте Грузии с Кахой Кучава и грузинской делегацией

Как заявил после встречи журналистам лидер партии Ираклий Кобахидзе, делегация Грузии в ПАСЕ будет дополнена представителями оппозиции и в итоге страна будет представлена в ассамблее десятью парламентариями.

"В первую очередь, мы коснулись вопроса работы грузинской делегаций в Парламентской ассамблее. Эта делегация играет важную роль в защите стратегических интересов нашей страны", - отметил он.

Что касается вопроса предстоящих местных выборов, то, как отметил Кобахидзе, "Грузинская мечта" за то, чтобы на них было как можно больше наблюдателей.

"Несмотря на то, что это выборы в органы местного самоуправления, мы надеемся, что наблюдатели будут широко представлены, в том числе от Парламентской ассамблеи Совета Европы", - отметил Кобахидзе.

Еще один вопрос, который затронули на встрече – это события 5 июля в Тбилиси.

"Мы безусловно выразили сожаление в связи тем, что произошло, и безусловно осудили насилие. Мы разъяснили детали происшедшего, что могло быть причиной всего этого, в том числе того, что не удалось пресечь насилие. И ознакомили с детальной информацией о ходе расследования", - сказал Кобахидзе.

Акция противников ЛГБТ 5 июля в Тбилиси переросла в массовые нападения на журналистов и обычных граждан. Всего в результате беспорядков пострадали 53 журналиста и двое граждан, чей вид не понравился противникам ЛГБТ-сообщества.

Что обсуждали с оппозицией

События 5 июля были одной из тем на встрече президента ПАСЕ с представителями парламентской оппозиции.

"Конечно же, речь шла о событиях 5 июля, и мы высказали свое мнение по этому поводу. Речь шла о судебной реформе и безусловном выполнении соглашения от 19 апреля. Мы говорили очень детально. Были очень принципиальные вопросы, но как уже сказал, я не имею права говорить об этом", - заявил депутат от партии "Граждане" Алеко Элисашвили журналистам.

Президент Европейского совета Шарль Мишель лично выступил посредником между "Грузинской мечтой" и оппозицией, и под его эгидой 19 апреля было подписано соглашение о выходе из политического кризиса в Грузии. Подписывать документ до этого времени отказывается самая крупная оппозиционная партия Грузия "Единое национальное движение".

"Я не буду скрывать и скажу, что нам настоятельно рекомендовали присоединиться к соглашению, чтобы не дать "Грузинской мечте" ни единого повода. Мы поделились своими аргументами. В целом встреча была довольно позитивной, и у господина президента действительно есть полная информация", - заявила после встречи председатель фракции "Единое национальное движение – Сила в единстве" Хатия Деканоидзе.

В свою очередь, депутат от оппозиционной партии "Лело" Бадри Джапаридзе отметил, что президент ПАСЕ информирован о всех тех темах, которые беспокоят общество в Грузии.

"Мы однозначно указали на то, что, к сожалению, для "Грузинской мечты" характерно неуважение и нарушение обещаний, и мы увидели это и в условиях соглашения, достигнутого при медиации Евросоюза. Необходимо давление со стороны наших европейских друзей, необходимо давление со стороны наших партнеров, чтобы соглашение было полностью реализовано", - отметил Джапаридзе.

По словам председателя фракции "Группа реформ Шарля Мишеля" Хатуны Самнидзе, на встрече представители оппозиции подняли вопросы о возможном накале ситуации перед выборами в стране.

"Безусловно, мы говорили о том, что перед выборами ситуация еще больше накалится и ответственность за это ляжет на "Грузинскую мечту". Кампания против журналистов, нападения, которые обретают все более жесткие формы, – об это тоже мы поговорили открыто. Но при этом мы изложили и свое видение выхода из этой ситуации", - отметила Самнидзе.

Послания президента ПАСЕ

По итогам встреч с обеими сторонами президент ПАСЕ сделал комментарий для прессы. В своем выступлении Рик Дамс не смог скрыть свое удивление по поводу уровня поляризации в стране.

photo : press-service of the Parliament of Georgia Глава ПАСЕ Рик Дамс

"Вы не единственная страна, где ситуация сложная, во всех странах-членах ситуация сложная на каком-то уровне. Это нормально, когда большинство не согласно с оппозицией и наоборот. Это называется демократией. Но я редко видел такую политическую среду, которая настолько поляризована… Постарайтесь снизить уровень поляризации, старайтесь работать над такими вопросами, которые касаются народа, поскольку политика связана с улучшением жизни граждан", - заявил Дамс.

Президент ПАСЕ также отметил, что за последние годы Грузия достигла значительного прогресса и этот прогресс должен продолжиться. Он также подчеркнул важность выполнения соглашения от 19 апреля.

"Соглашение, достигнутое при посредничестве Шарля Мишеля, должно быть выполнено практически без отлагательств… Прекратите играть в игры и задействуете его на практике, поскольку его компоненты чрезвычайно важны", - подчеркнул Дамс.

Президент ПАСЕ также коснулся предстоящих выборов в органы местного самоуправления и назвал их интересными.

"В октябре у вас выборы. Насколько я понимаю, это будут местные выборы, но подобные национальному референдуму. Подобного я нигде не видел. Так что вы создаете что-то новое. Не знаю, насколько это будет работать. Немного странно, вы идете выбирать мэров, и это в определенной мере референдум - оппозиция против большинства. Интересно, но вмешиваться я не собираюсь", - сказал Дамс.

Выборы в органы местной власти пройдут в Грузии 2 октября. На выборах жители районов и городов будут выбирать мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло. Также ЦИК Грузии посчитает и результаты голосования за партии по стране, и если "Грузинская мечта" не наберет 43% голосов, будут назначены внеочередные парламентские выборы.

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