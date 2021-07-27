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Вид на город Тбилиси - старый город, район Авлабари

Грузия присоединилась к Декларации ЕС по Крыму

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Политика
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Темы:
Грузия - ЕС (80)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210727/252437685/Gruziya-prisoedinilas-k-Deklaratsii-ES-po-Krymu.html

Албания, Норвегия, Македония, Украина и Грузия присоединились к решению Европейского совета от 21 июня

ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Грузия вместе с Украиной, Албанией, Македонией и Норвегией присоединились к решению о продлении санкций ЕС в отношении России из-за вопроса Крыма, говорится в сообщении на сайте Европейского совета.

"Албания, Норвегия, Македония, Украина и Грузия присоединяются к решению Европейского совета от 21 июня", - говорится в сообщении.

По данным совета, эти страны будут обеспечивать соответствие своей национальной политики этому решению.

Ранее Совет стран Евросоюза продлил на год ограничения, введенные против Москвы в связи с присоединением Крыма. Санкции, в частности, включают запрет на импорт в ЕС товаров, происходящих из российского полуострова, а также на инфраструктурные или финансовые инвестиции и туристические услуги в Крыму или Севастополе.

Темы:
Грузия - ЕС (80)
Теги:
Евросоюз, Крым, Грузия

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