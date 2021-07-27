Служба доходов проверяет рекламную компанию - оппозиционный телеканал возмущен

Проверяемое рекламное агентство, помимо "Мтавари архи", работает также на несколько других компаний, заявили в Службе доходов

ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Гендиректор оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ника Гварамия обвинил власти в давлении из-за налоговой проверки в рекламной компании, в налоговой заявили, что телеканал никто не проверяет.

"Налоговая инспекция вошла в наш "Дом продаж". Видно, в телевидение они не посмели войти, но вход в "Дом продаж" идентичен входу в телевидение, так как там все наши доходы. Если там что-то опечатают, это значит, что мы не сможем получить дохода", - заявил Гварамия журналистам.

Он обвинил власти Грузии в оказании давления на телеканал при помощи налоговой инспекции.

В Службе доходов Грузии факт давления категорически отрицают и отмечают, что проверяют рекламное агентство, а не телекомпанию.

"Налоговая проверка не касается самой вещательной компании", - говорится в информации Службы доходов.

При этом Служба доходов указывает, что проверяемое рекламное агентство помимо "Мтавари архи" работает также на несколько предприятий и оно не единственное в списке запланированных в июле проверок налоговой.

При этом в налоговой подчеркнули, что проверка ведется дистанционно и никто не входил в компанию.

"Заявление "Мтавари архи" вводит общество в заблуждение и пытается перевести тему в политическое русло", - говорится в сообщении.

Телеканал "Мтавари архи" - один из наиболее резко критикующих власти Грузии телеканалов. Две недели назад гендиректор телеканала Ника Гварамия вместе с руководством других оппозиционных телеканалов открыто требовал отставки правительства Грузии во главе с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

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