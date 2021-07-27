Служба доходов проверяет рекламную компанию - оппозиционный телеканал возмущен

ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Гендиректор оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ника Гварамия обвинил власти в давлении из-за налоговой проверки в рекламной компании, в налоговой заявили, что телеканал никто не проверяет.
"Налоговая инспекция вошла в наш "Дом продаж". Видно, в телевидение они не посмели войти, но вход в "Дом продаж" идентичен входу в телевидение, так как там все наши доходы. Если там что-то опечатают, это значит, что мы не сможем получить дохода", - заявил Гварамия журналистам.
Он обвинил власти Грузии в оказании давления на телеканал при помощи налоговой инспекции.
В Службе доходов Грузии факт давления категорически отрицают и отмечают, что проверяют рекламное агентство, а не телекомпанию.
"Налоговая проверка не касается самой вещательной компании", - говорится в информации Службы доходов.
При этом Служба доходов указывает, что проверяемое рекламное агентство помимо "Мтавари архи" работает также на несколько предприятий и оно не единственное в списке запланированных в июле проверок налоговой.
При этом в налоговой подчеркнули, что проверка ведется дистанционно и никто не входил в компанию.
"Заявление "Мтавари архи" вводит общество в заблуждение и пытается перевести тему в политическое русло", - говорится в сообщении.
Телеканал "Мтавари архи" - один из наиболее резко критикующих власти Грузии телеканалов. Две недели назад гендиректор телеканала Ника Гварамия вместе с руководством других оппозиционных телеканалов открыто требовал отставки правительства Грузии во главе с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.
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