Выборы в Грузии 2021: регистрацию в ЦИК прошла 21 партия

По данным Центральной избирательной комиссии, на данный момент к местным выборам регистрацию прошла 21 партия

ТБИЛИСИ, 29 июл – Sputnik. Выборы в органы местной власти пройдут 2 октября. На них жители Грузии будут выбирать мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло в 64 городах и районах.

ЦИК Грузии уже завершил прием заявок от партий, которые до этого не принимали участия в выборах и у которых нет своего представителя в парламенте. Всего в ЦИК обратились 14 партий, из которых шесть уже прошли регистрацию.

Кроме того, Центральная избирательная комиссия уже распределила порядковые номера между 15 партиями, которые прошли в парламент по итогам выборов. Остальные партии получат порядковые номера после официального старта предвыборной кампании.

На сегодняшний день по данным ЦИК в выборах участвуют:

Партия Порядковые номер в бюллетене Георгий Вашадзе – Стратегия Агмашенебели 1 Европейская Грузия 2 Единое национальное движение 5 Европейские демократы 6 Алеко Элисашвили – Граждане 7 Альянс патриотов Грузии 8 Лело для Грузии 9 Лейбористская партия 10 Республиканская партия 11 Закон и право 12 Прогресс и свобода 21 Гирчи (Яго Хвичия) 36 Грузинская мечта – демократическая Грузия 41 Мамули Номер будет определен в августе Анна Долидзе – Для народа Номер будет определен в августе Зеленая земля Номер будет определен в августе Эри Номер будет определен в августе Альянс демократов Номер будет определен в августе Свободный выбор – Новая альтернатива Номер будет определен в августе

Это не полный список партий, участвующих в выборах, он будет дополняться вплоть до середины августа.

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