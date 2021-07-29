Выборы в Грузии 2021: регистрацию в ЦИК прошла 21 партия

ТБИЛИСИ, 29 июл – Sputnik. Выборы в органы местной власти пройдут 2 октября. На них жители Грузии будут выбирать мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло в 64 городах и районах.
ЦИК Грузии уже завершил прием заявок от партий, которые до этого не принимали участия в выборах и у которых нет своего представителя в парламенте. Всего в ЦИК обратились 14 партий, из которых шесть уже прошли регистрацию.
Кроме того, Центральная избирательная комиссия уже распределила порядковые номера между 15 партиями, которые прошли в парламент по итогам выборов. Остальные партии получат порядковые номера после официального старта предвыборной кампании.
На сегодняшний день по данным ЦИК в выборах участвуют:
|Партия
|Порядковые номер в бюллетене
|Георгий Вашадзе – Стратегия Агмашенебели
|1
|Европейская Грузия
|2
|Единое национальное движение
|5
|Европейские демократы
|6
|Алеко Элисашвили – Граждане
|7
|Альянс патриотов Грузии
|8
|Лело для Грузии
|9
|Лейбористская партия
|10
|Республиканская партия
|11
|Закон и право
|12
|Прогресс и свобода
|21
|Гирчи (Яго Хвичия)
|36
|Грузинская мечта – демократическая Грузия
|41
|Мамули
|Номер будет определен в августе
|Анна Долидзе – Для народа
|Номер будет определен в августе
|Зеленая земля
|Номер будет определен в августе
|Эри
|Номер будет определен в августе
|Альянс демократов
|Номер будет определен в августе
|Свободный выбор – Новая альтернатива
|Номер будет определен в августе
Это не полный список партий, участвующих в выборах, он будет дополняться вплоть до середины августа.
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