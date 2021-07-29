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Центральная Избирательная комиссия Грузии. Здание ЦИК

Выборы в Грузии 2021: регистрацию в ЦИК прошла 21 партия

© Sputnik / Alex Shlamov
Политика
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Темы:
Местные выборы в Грузии 2021 (36)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210729/252449333/Vybory-v-Gruzii-2021-registratsiyu-v-TsIK-proshla-21-partiya.html

По данным Центральной избирательной комиссии, на данный момент к местным выборам регистрацию прошла 21 партия

ТБИЛИСИ, 29 июл – Sputnik. Выборы в органы местной власти пройдут 2 октября. На них жители Грузии будут выбирать мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло в 64 городах и районах. 

Предвыборная символика. Баннер партии Грузинская мечта. Главный офис
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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ЦИК Грузии уже завершил прием заявок от партий, которые до этого не принимали участия в выборах и у которых нет своего представителя в парламенте. Всего в ЦИК обратились 14 партий, из которых шесть уже прошли регистрацию.  

Кроме того, Центральная избирательная комиссия уже распределила порядковые номера между 15 партиями, которые прошли в парламент по итогам выборов. Остальные партии получат порядковые номера после официального старта предвыборной кампании.

На сегодняшний день по данным ЦИК в выборах участвуют:

Партия Порядковые номер в бюллетене
Георгий Вашадзе – Стратегия Агмашенебели  1
Европейская Грузия 2
Единое национальное движение 5
Европейские демократы  6
Алеко Элисашвили – Граждане   7
Альянс патриотов Грузии   8
Лело для Грузии  9
Лейбористская партия  10
Республиканская партия   11
Закон и право  12
Прогресс и свобода  21
Гирчи (Яго Хвичия)  36
Грузинская мечта – демократическая Грузия  41
Мамули Номер будет определен в августе
Анна Долидзе – Для народа Номер будет определен в августе
Зеленая земля Номер будет определен в августе
Эри Номер будет определен в августе
Альянс демократов Номер будет определен в августе
Свободный выбор – Новая альтернатива Номер будет определен в августе

Это не полный список партий, участвующих в выборах, он будет дополняться вплоть до середины августа.

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Темы:
Местные выборы в Грузии 2021 (36)
Теги:
Грузия

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