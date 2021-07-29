Европарламент попытается разрядить очередной политический кризис в Грузии

Депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель уже в Тбилиси, главной темой ее встреч с грузинским политиками несомненно будет демарш правящей партии "Грузинская мечта", которая аннулировала соглашение Шарля Мишеля

ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Депутат Европарламента из Германии Виола фон Крамон-Таубадель на рассвете прибыла в Тбилиси для проведения консультаций.

По информации Первого канала, сегодня утром Крамон прилетела в Тбилиси. Аэропорт она покинула без комментариев. С кем именно из грузинских политиков она будет вести консультации, не сообщается.

Европарламентарий прибыла в Тбилиси сразу же после того, как правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия" заявила о выходе из соглашения Шарля Мишеля от 19 апреля.

Виола фон Крамон считает, что возникшая в Грузии ситуация стала следствием «ужасной политической игры», которую затеяли правящая «Грузинская мечта» и крупнейшая оппозиционная партия страны «Единое национальное движение».

В своем Twitter Виола фон Крамон поделилась свежим интервью главы МИД Грузии, вице-премьера Давида Залкалиани. В нем политик подводит итоги международной конференции в Батуми, на которой присутствовал в том числе и Шарль Мишель. Залкалиани говорит о перспективах «Восточного партнерства», роли президента Евросовета в урегулировании политического кризиса в Грузии, а также напоминает, насколько важно, чтобы все стороны, подписавшие соглашение от 19 апреля, выполняли его.

«После последних событий в Грузии это интервью выглядит особенно нелепо. «Грузинская мечта» открыто заявила об аннулировании их подписи под соглашением от 19 апреля с Евросоюзом… Честно говоря, самая большая оппозиционная партия «Единое национальное движение» даже не попытался подписать это совместное соглашение с Евросоюзом. Итак, обе стороны ведут ужасную политическую игру на спинах своих граждан. Все это совершенно не помогает», — пишет Крамон.

Именно Виола фон Крамон должна была возглавить рабочую группу, созданную для реализации «соглашения Мишеля». Встречи европейских законодателей и членов парламента Грузии должны были проходить в формате «Диалога Жана Моне».

С выходом из «соглашения Мишеля» власти Грузии отказываются от назначения досрочные парламентские выборов в случае, если этой осенью на местных выборах правящая партия не наберет 43%.

Говоря о причинах выхода из договора, в ГМ заявили, что до сих пор документ не подписали более половины оппозиционных депутатов, включая крупнейшую оппозиционную партию страны «Единое национальное движение», однако международные партнеры оставляют этот факт без реагирования.

При этом в «Грузинской мечте» подчеркнули, что основные требования соглашения выполнены – из тюрьмы выпущены совладелец оппозиционного телеканала «Мтавари» Георгий Руруа и председатель ЕНД Ника Мелия, а в стране начаты масштабные реформы. Таким образом, в ГМ считают, что соглашение «выполнило свою миссию и исчерпало себя», спустя 100 дней с момента инициирования.

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