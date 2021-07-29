"Мы призываем..."- Госдеп отреагировал на решение "Грузинской мечты"

ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Выход правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" из соглашения от 19 апреля создает угрозу возвращения к политическому кризису в стране, написал пресс-спикер Госдепартамента США Нед Прайс в twitter.

Накануне "Грузинская мечта" заявила о выходе из соглашения, оформленного при посредничестве президента Евросовета Шарля Мишеля. Соглашение было оформлено с целью прекращения бойкотирования парламента Грузии оппозиционными депутатами, которые обвинили власти в фальсификации парламентских выборов. Одним из пунктов соглашения было назначение досрочных выборов в случае, если "Грузинская мечта" наберет менее 43% голосов избирателей на выборах в местное самоуправление, назначенных 2 октября.

"Выход партии "Грузинская мечта" из соглашения от 19 апреля подрывает согласованный путь продвижения страны путем проведения необходимых реформ и создает угрозу возвращения к политическому кризису. Мы призываем все стороны работать вместе для продвижения евроатлантической интеграции Грузии", - пишет Прайс в twitter.

Говоря о причинах выхода из договора, в "Грузинской мечте" заявили, что до сих пор документ не подписали более половины оппозиционных депутатов, включая крупнейшую оппозиционную партию страны "Единое национальное движение", однако международные партнеры оставляют этот факт без реагирования.

При этом в "Грузинской мечте" подчеркнули, что основные требования соглашения выполнены – из тюрьмы выпущены совладелец оппозиционного телеканала "Мтавари" Георгий Руруа и председатель ЕНД Ника Мелия, а в стране начаты масштабные реформы. Таким образом, в ГМ считают, что соглашение "выполнило свою миссию и исчерпало себя", спустя 100 дней с момента инициирования.

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