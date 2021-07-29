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Шарль Мишель

Шарль Мишель молчит: почему глава Евросовета не комментирует решение "Грузинской мечты"?

photo : press-service of the Government of Georgia
Политика
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Темы:
Политическая жизнь Грузии (567)
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Президент Европейского совета пока не комментирует выход «Грузинской мечты» из соглашения 19 апреля

ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Президент Европейского Совета Шарль Мишель на данном этапе не будет комментировать аннулирование соглашения от 19 апреля "Грузинской мечтой". Об этом сообщил стратегический советник президента Евросовета по коммуникациям и средствам массовой информации Юрек Кучкевич.

Накануне "Грузинская мечта" заявила о выходе из соглашения, оформленного при посредничестве Шарля Мишеля. Договор был заключен с целью прекращения бойкотирования парламента Грузии оппозиционными депутатами, которые обвинили власти в фальсификации парламентских выборов. Одним из пунктов соглашения было назначение досрочных выборов в случае, если "Грузинская мечта" наберет менее 43% голосов избирателей на выборах в местное самоуправление, назначенных 2 октября.

"Последние события в Грузии: президент Европейского Совета и его команда проводят обширные консультации со сторонами и действующими лицами. Президент Мишель не будет комментировать ситуацию на данном этапе", – написал Кучкиевич в Twitter.

Говоря о причинах выхода из договора, в "Грузинской мечте" заявили, что до сих пор документ не подписали более половины оппозиционных депутатов, включая крупнейшую оппозиционную партию страны "Единое национальное движение", однако международные партнеры оставляют этот факт без реагирования.

При этом в "Грузинской мечте" подчеркнули, что основные требования соглашения выполнены – из тюрьмы выпущены совладелец оппозиционного телеканала "Мтавари" Георгий Руруа и председатель ЕНД Ника Мелия, а в стране начаты масштабные реформы. Таким образом, в "Грузинской мечте" считают, что соглашение "выполнило свою миссию и исчерпало себя", спустя 100 дней с момента инициирования.

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Темы:
Политическая жизнь Грузии (567)

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