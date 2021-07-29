Шарль Мишель начинает очередной раунд консультаций с грузинскими политиками

Президент Европейского совета призывает как правящую партию, так и оппозицию в Грузии поставить интересы народа на первое место и продвигать дальше политический процесс

ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Очередной раунд консультаций с политическими игроками начинается в Грузии, об этом сказано в заявлении президента Европейского совета Шарля Мишеля в связи с политической ситуацией в стране.

Накануне "Грузинская мечта" заявила о выходе из соглашения, подписанного ею с оппозицией при посредничестве президента Европейского совета Шарля Мишеля. С выходом из "соглашения Мишеля" власти Грузии отказываются от назначения досрочных парламентских выборов в случае, если этой осенью на местных выборах правящая партия не наберет 43%.

"Я принял к сведению решение "Грузинской мечты" по соглашению от 19 апреля. Это соглашение продолжает предлагать европейский путь укрепления демократии и верховенства закона в Грузии в интересах грузинского народа. Я также принял к сведению то, что "Единое национальное движение" по-прежнему не подписывает данное соглашение. Я по-прежнему убежден, что это соглашение – лучший способ продвинуть программу реформ, которые укрепят демократические институты Грузии, и обеспечить процветание, рабочие места и рост, все, что так необходимо для блага грузинского народа", – отмечено в заявлении.

Шарль Мишель не видит альтернативы продолжению глубоких избирательных и судебных реформ, а также свободным и справедливым выборам в местные органы власти.

"Я призываю все стороны поставить интересы граждан на первое место и взять на себя обязательство продвигать политический дискурс Грузии в рамках демократических институтов страны. В Грузии начинаются консультации с рядом политических деятелей", – говорится в заявлении президента Европейского совета.

Говоря о причинах выхода из договора, в "Грузинской мечте" заявили, что до сих пор документ не подписали более половины оппозиционных депутатов, включая крупнейшую оппозиционную партию страны "Единое национальное движение", однако международные партнеры оставляют этот факт без реагирования.

При этом в "Грузинской мечте" подчеркнули, что основные требования соглашения выполнены – из тюрьмы выпущены совладелец оппозиционного телеканала "Мтавари" Георгий Руруа и председатель ЕНД Ника Мелия, а в стране начаты масштабные реформы. Таким образом, в "Грузинской мечте" считают, что соглашение "выполнило свою миссию и исчерпало себя", спустя 100 дней с момента инициирования.

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