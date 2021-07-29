Лидер "Нацдвижения" уходит из парламента Грузии

ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Лидер самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия покидает парламент Грузии и будет баллотироваться в мэры Тбилиси.
Выборы в органы местного самоуправления пройдут 2 октября.
"Я отказываюсь от депутатского мандата и полностью переключаюсь вместе со своими друзьями на референдум, которым станут эти выборы", – сказал Мелия на брифинге.
Ника Мелия будет баллотироваться в мэры столицы не только от "Нацдвижения", его поддерживает еще и несколько мелких оппозиционных партий.
Его основным конкурентом на выборах станет кандидат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" – действующий мэр Тбилиси Каха Каладзе.
В правящей партии не считают Мелия конкурентом и рассчитывают на безоговорочную победу своего кандидата.
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