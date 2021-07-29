17:23 29 Июля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.6663
  • 100 RUB4.2235
  • USD3.1052
Поиск
Ника Мелия

Лидер "Нацдвижения" уходит из парламента Грузии

© Sputnik / STRINGER
Политика
Получить короткую ссылку
Темы:
Политическая жизнь Грузии (571)
23421
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/1d/252455661.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210729/252454981/Lider-Natsdvizheniya-ukhodit-iz-parlamenta-Gruzii.html

Ника Мелия целиком и полностью переключается на предвыборную кампанию – он будет баллотироваться в мэры Тбилиси на местных выборах 2 октября

ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Лидер самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия покидает парламент Грузии и будет баллотироваться в мэры Тбилиси.

Выборы в органы местного самоуправления пройдут 2 октября.

Центральная Избирательная комиссия Грузии. Здание ЦИК
© Sputnik / Alex Shlamov
Выборы в Грузии 2021: регистрацию в ЦИК прошла 21 партия

"Я отказываюсь от депутатского мандата и полностью переключаюсь вместе со своими друзьями на референдум, которым станут эти выборы", – сказал Мелия на брифинге.

Ника Мелия будет баллотироваться в мэры столицы не только от "Нацдвижения", его поддерживает еще и несколько мелких оппозиционных партий.

Его основным конкурентом на выборах станет кандидат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" – действующий мэр Тбилиси Каха Каладзе.

В правящей партии не считают Мелия конкурентом и рассчитывают на безоговорочную победу своего кандидата.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Политическая жизнь Грузии (571)
Теги:
Парламент Грузии, Ника Мелия, выборы, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Дым над лесом вокруг Манавгата
Анталья лишилась солнца: дым лесных пожаров закрыл небо - фото
Турсезон в Грузии получился оригинальным - что думают в Ассоциации туризма Грузии
“Мост дружбы” на границе Грузии и Армении
“Мост дружбы” на границе Грузии и Армении
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться