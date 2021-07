Шквал критики: как Запад отреагировал на демарш "Грузинской мечты"

ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Ровно через 100 дней правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" аннулировала соглашения Шарля Мишеля, к которому стороны шли при посредничестве западных партнеров почти полгода.

Документ, подписанный между "Грузинской мечтой" и оппозицией, был составлен при непосредственном участии президента Европейского совета Шарля Мишеля. Специально для этого ему не раз пришлось лично приезжать в Тбилиси.