Шквал критики: как Запад отреагировал на демарш "Грузинской мечты"

Решение "Грузинской мечты" выйти из соглашения от 19 апреля одинаково разочаровало как европейских партнеров, так и партнеров Грузии за океаном

ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Ровно через 100 дней правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" аннулировала соглашения Шарля Мишеля, к которому стороны шли при посредничестве западных партнеров почти полгода.

Документ, подписанный между "Грузинской мечтой" и оппозицией, был составлен при непосредственном участии президента Европейского совета Шарля Мишеля. Специально для этого ему не раз пришлось лично приезжать в Тбилиси.

В итоге 19 апреля текущего года свои подписи под документом поставили шесть из девяти партий, прошедших парламент по итогам выборов 2020 года. Присоединиться к документу отказалась крупнейшая оппозиционная партия – "Единое национальное движение".

Именно этот факт назвали лидеры "Грузинской мечты" в качестве аргумента их неожиданного решения. При этом в правящей партии считают, что основная часть требований уже выполнена.

Реакция США

Однако эти аргументы оказались неубедительными для американских сенаторов, которые уже долгое время работают по вопросам Грузии. Резкое заявление в ответ на решение "Грузинской мечты" распространила двухпартийная группа из семи сенаторов.

"Мы очень разочарованы недавними событиями в Грузии, которые подрывают усилия по реформированию, согласованные в соглашении от 19 апреля. Соединенные Штаты в партнерстве с Европейским союзом тесно сотрудничали с грузинскими политическими партиями, чтобы заключить сильное многопартийное соглашение, проложившее путь для критически важных судебных и избирательных реформ. Вызывает разочарование то, что не все избранные партии подписали соглашение или добросовестно его реализовали", - говорится в заявлении.

Сенаторы отмечают, что решение "Грузинской мечты" вызывает еще большее разочарование с учетом того факта, что в настоящее время Грузия переживает "поворотный момент в демократическом развитии". Они подчеркивают, что прежде всего именно правящая партия "обязана отложить в сторону политические разногласия и продолжить инклюзивный многопартийный парламентский процесс, который принесет пользу всем грузинам".

Сенаторы указывают, что неспособность продвижения демократических принципов в Грузии может навредить отношениям страны с США, а также помещать процессу ее интеграции в ЕС и НАТО.

"Неспособность продвигать демократию в Грузии может привести к установлению условий в оказании помощи стране, поставить под угрозу стремление Грузии к членству в ЕС и НАТО и нанести ущерб двусторонним отношениям с США", — отмечается в заявлении.

Негативно оценил решение "Грузинской мечты" о выходе из соглашения Шарля Мишеля и Старший республиканец комитета по иностранным делам Сената Джим Риш.

"Решение "Грузинской мечты" выйти из соглашения от 19 апреля является отказом правительства от ответственности и, похоже, указывает на то, что партию волнует только собственное будущее, но не страны. Грузинский народ заслуживает лучшего", - написал Джим Риш в Twitter.

Печальным назвал решение "Грузинской мечты" советник президента США Джо Байдена Майкл Карпентер.

"Действительно, очень печально. Соглашение, достигнутое при посредничестве Евросоюза, помогло поддержать верховенство закона, политическую инклюзивность и равные условия игры. Печально видеть, что правящая партия уходит от этого", - пишет Карпентер на своей странице в Twitter.

Как отреагировала Европа

О необходимости выполнения соглашения от 19 апреля пишет на своей странице в Twitter депутат Европарламента, румынский политик Корина Крецу.

"Стабильность Грузии и европейский путь не могут быть предметом переговоров, они должны быть гарантированы! Я высоко ценю усилия президента Зурабишвили и премьер-министра Гарибашвили. Все политические силы должны обеспечить полное выполнение соглашение от 19 апреля", - написала Крецу.

Раскритиковал решение "Грузинской мечты" и бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес.

"Не лучший способ стать "ближе к трансатлантическим структурам", вызвав редкое осуждение Комитета по международным отношениям Сената США", - пишет Ильвес на своей странице в Twitter.

Отреагировал на события в Грузии и бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт.

"Серьезное и глубоко обескураживающее развитие событий в Грузии. Правящая партия "Грузинская мечта" вышла из соглашения, достигнутого при посредничестве Евросоюза на демократическом пути страны", - пишет Бильдт.

Так или иначе, Грузия сейчас стоит на пороге очередного политического кризиса. В очередной раз разрядить его попытается президент Европейского совета Шарль Мишель - он готовится к очередному раунду консультаций с политическими субъектами Грузии.

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