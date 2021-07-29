Как грузинские власти ответят на критику Запада: мнение главы МИД Грузии

Глава МИД Грузии отметил, что большая часть соглашения Шарля Мишеля уже выполнена и подтверждением этого является Избирательный кодекс Грузии

ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Западу известны аргументы правящей партии Грузии по аннулированию соглашения Шарля Мишеля и теперь мы ведем дополнительные консультации, заявил глава МИД страны Давид Залкалиани.

Накануне правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" заявила об аннулировании соглашения с оппозицией, подписанного при посредничестве президента Евросовета Шарля Мишеля. Это решение вызвало резкую критику западных партнеров страны, которые усомнились в прозападном курсе власти.

"Хочу вам сказать, что в последние дни и правительство страны, и парламентские представители от "Грузинской мечты", и я лично нахожусь в постоянном контакте с нашими европейскими партнерами, тем же кабинетом Шарля Мишеля, чтобы они имели четкое представление о том, с чем мы имеем дело. Наши аргументы им уже известны в эти дни, и будут дополнительные контакты, чтобы еще более тщательно проанализировать, в какой ситуации мы находимся", - сказал Залкалиани в эфире Первого канала.

Он подчеркнул, что курс страны остается прозападным и это является выбором грузинского народа, в том числе избирателей "Грузинской мечты".

В то же время глава МИД Грузии отметил, что большая часть соглашения Шарля Мишеля уже выполнена и подтверждением этого является Избирательный кодекс Грузии, на основе которого 2 октября пройдут местные выборы.

"Все международные наблюдательные организации уже получили официальное приглашение на местные выборы, и мы обеспечим, чтобы в Грузию прибыло как можно больше международных наблюдателей от различных организаций. Также на двухсторонней основе все наши страны-партнеры будут иметь возможность наблюдать за этими выборами. Более того, гарантией того, что выборы будут демократическими и прозрачными является новое избирательное законодательство, которое было одним из важных элементов соглашения от 19 апреля", - сказал Залкалиани.

Между тем в Грузии на сегодняшний день уже находится группа европарламентариев для оценки ситуации. Кроме того президент Европейского совета Шарль Мишель готовится к очередному раунду консультаций с политическими субъектами Грузии.

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