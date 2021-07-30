Решением "Грузинской мечты" обеспокоено посольство Великобритании

В интересах Грузии, чтобы все политические партии работали вместе для достижения политической стабильности и консенсуса на благо всего грузинского народа, говорится в заявлении диппредставительства Соединенного Королевства

ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Посольство Великобритании настоятельно призывает все политические партии Грузии оставаться приверженными духу соглашения от 19 апреля и сосредоточить свои усилия на проведении судебных, избирательных и конституционных реформ, предусмотренных этим договором.

"Соединенное Королевство обеспокоено недавним заявлением правящей партии "Грузинская мечта" об одностороннем выходе из соглашения от 19 апреля, направленного на преодоление политического тупика. Мы считаем, что в интересах Грузии, чтобы все политические партии работали вместе для достижения политической стабильности и консенсуса на благо всего грузинского народа", – говорится в заявлении посольства.

Дипломатические представительство указывает, что стабильная демократия является важной предпосылкой для продвижения Грузии по пути евроатлантической интеграции. Одновременно в заявлении подчеркивается, что "недавние события, в том числе несдержанные нападения на журналистов, освещавших Tbilisi Pride 5 июля, вызвали сомнения в политической траектории Грузии".

Соединенное Королевство выражает готовность помочь Грузии "в развитии сильных демократических институтов, которые так необходимы для обеспечения стабильности и повышения устойчивости к внешним угрозам".

28 июля "Грузинская мечта" неожиданно объявила о выходе из политического соглашения, подписанного 19 апреля с частью оппозиции при посредничестве ЕС и США и под эгидой президента Евросовета Шарля Мишеля. Таким образом, власти Грузии отказались от назначения досрочных парламентских выборов в том случае, если этой осенью на местных выборах правящая партия не наберет 43%.

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