"Мы выполнили все обязательства" – премьер Грузии ответил международным партнерам

Ираклий Гарибашвили считает, что выход "Грузинской мечты" из соглашения Шарля Мишеля – следствие безответственных действий оппозиционной партии "Национальное движение", отказавшейся подписывать его

ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" в одностороннем порядке выполнила все обязательства, взятые в рамках соглашения от 19 апреля, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

"Грузинская мечта" заявила об аннулировании соглашения с оппозицией, подписанного при посредничестве президента Евросовета Шарля Мишеля 28 июля. Это решение вызвало резкую критику западных партнеров страны, которые усомнились в прозападном курсе власти.

"Мы приняли решение и вышли из соглашения, которое было оформлено односторонне. Реально это хорошо разъяснил председатель партии. Мы в течение 100 дней практически в одностороннем порядке выполняли взятые обязательства. Здесь же хочу воспользоваться случаем и публично выразить благодарность президенту Мишелю, человеку, который сделал многое, чтобы успокоить нашу внутриполитическую ситуацию. Благодарю всех, кто был включен в этот процесс", – заявил Гарибашвили.

При этом глава правительства отметил, что абсолютную безответственность проявила главная оппозиционная партия "Единое национальное движение", отказавшись подписывать соглашение.

Именно этот факт ранее назвали лидеры "Грузинской мечты" в качестве аргумента их неожиданного решения.

"Они осознанно не подписали соглашение, полностью проигнорировали, оскорбили Евросоюз, Соединенные Штаты Америки. Безусловно, мы сделали все, выполнили все обязательства односторонне. Это было сказано публично и хочу тут же подтвердить, что с нашей стороны будут продолжены реформы. Мы также выслушали заявление Шарля Мишеля. Хочу всех призвать успокоиться. Сейчас нам нужно развитие, нашему населению нужна стабильность и развитие, это необходимо нашей стране", – отметил Гарибашвили.

Грузия сейчас стоит на пороге нового политического кризиса. В очередной раз разрядить его попытается президент Европейского совета Шарль Мишель. Он готовится к консультациям с политическими субъектами Грузии.

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