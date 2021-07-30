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Георгий Гахария в парламенте

"Грузинская мечта" испугалась" – Гахария об аннулировании соглашения Шарля Мишеля

photo : press-service of Giorgi Gakharia
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210730/252463592/Gruzinskaya-mechta-ispugalas--Gakhariya-ob-annulirovanii-soglasheniya-Sharlya-Mishelya-.html

По словам Гахария, государственные интересы перенесены на второй план, а вперед выдвинуты партийные интересы

ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Решение правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" выйти из соглашения от 19 апреля является результатом страха, заявил экс-премьер Грузии Георгий Гахария журналистам.

"Грузинская мечта " заявила об аннулировании соглашения с оппозицией, подписанного при посредничестве президента Евросовета Шарля Мишеля 28 июля. Это решение вызвало критику западных партнеров страны, которые усомнились в прозападном курсе власти.

"Оценка может быть разной. Для меня это выражение страха, поскольку уже становится ясным, что правящей силе все сложнее отвечать текущим в стране вызовам. Это отражается на настрое и решениях наших граждан. Самое плохое, что правящая партия делает все для сохранения власти, что для меня является огромным разочарованием", – отметил Гахария.

По его словам, государственные интересы перенесены на второй план, а вперед выдвинуты партийные интересы.

"Неважно, что говорит или делает правящая сила, она уже не учитывает документ, подписанный вместе с международными партнерами, и это является результатом страха", – отметил Гахария.

Заявление об этом Гахария сделал после встречи с депутат Европарламента из Германии Виолой фон Крамон-Таубадель, которая находится в Тбилиси для проведения консультаций.

Вид на Тауэрский мост над рекой Темзой в Лондоне
© photo: Sputnik / Alex McNothon
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Экс-премьер также прокомментировал предстоящие выборы в органы местного самоуправления, которые пройдут в стране в октябре текущего года.

"Когда мы выдвинем нашего кандидата, все увидите, что если будет второй тур, то и во втором туре мы тоже будем… Хочу сказать одно, несмотря на мои персональные симпатии и антипатии, правящая сила довела дела до того, что в выборах мэра Тбилиси поддержка кандидата не означает только избрание мэра. К сожалению, это означает поддержку того огромного политического шлейфа, который следует за каждым из этих кандидатов", – отметил Гахария.

Выборы в органы местной власти пройдут в Грузии 2 октября. На выборах жители районов и городов будут выбирать мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло.

Кандидатом в мэры Тбилиси от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" является действующий мэр Каха Каладзе, а от оппозиционной партии "Единое национальное движение" – Ника Мелия.

В правящей партии не считают Мелия конкурентом и рассчитывают на безоговорочную победу своего кандидата.

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