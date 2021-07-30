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Заседание парламента Грузии

"Грузинская мечта" отпустит оппозиционеров из парламента

© Sputnik / STRINGER
Политика
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Темы:
Парламент Грузии (356)
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Sputnik Грузия
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О сложении с себя депутатских полномочий уже заявили три депутата парламента Грузии от оппозиции - Ника Мелия, Зураб Джапаридзе и Тамар Кордзая

ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Парламент Грузии удовлетворит заявления тех оппозиционных депутатов, которые собираются сложить с себя депутатские полномочия, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе.

О намерении отказаться от мандатов на сегодняшний день заявили лидер самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия, лидер партии "Гирчи – больше свободы" Зураб Джапаридзе и член "Республиканской партии" Тамар Кордзая.

Парламент Грузии - Алеко Элисашвили представляет оппозицию на заседании
© Sputnik / STRINGER
Большинство оппозиционных партий Грузии решили остаться в парламенте

"Если в парламент поступят заявления о снятии полномочий, мы их безусловно удовлетворим", - сказал Кобахидзе.

Ранее представители оппозиции уже дважды пытались отказаться от мандатов, но всякий раз голосование по этому вопросу откладывалось по инициативе парламентского большинства.

Зураб Джапаридзе даже обратился в Конституционный суд признать неконституционными действия парламента, отказывающего ему в сложении с себя депутатских полномочий.

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Темы:
Парламент Грузии (356)
Теги:
Грузия, Парламент Грузии, Оппозиция

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