"Грузинская мечта" отпустит оппозиционеров из парламента

О сложении с себя депутатских полномочий уже заявили три депутата парламента Грузии от оппозиции - Ника Мелия, Зураб Джапаридзе и Тамар Кордзая

ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Парламент Грузии удовлетворит заявления тех оппозиционных депутатов, которые собираются сложить с себя депутатские полномочия, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе.

О намерении отказаться от мандатов на сегодняшний день заявили лидер самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия, лидер партии "Гирчи – больше свободы" Зураб Джапаридзе и член "Республиканской партии" Тамар Кордзая.

"Если в парламент поступят заявления о снятии полномочий, мы их безусловно удовлетворим", - сказал Кобахидзе.

Ранее представители оппозиции уже дважды пытались отказаться от мандатов, но всякий раз голосование по этому вопросу откладывалось по инициативе парламентского большинства.

Зураб Джапаридзе даже обратился в Конституционный суд признать неконституционными действия парламента, отказывающего ему в сложении с себя депутатских полномочий.

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