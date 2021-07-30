"Грузинская мечта" лидирует по количеству пожертвований за три месяца

На втором месте по количеству пожертвований партия экс-премьера Грузии Георгия Гахария – "За Грузию"

ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" за три месяца получила 230 тысяч лари (более 74 тысяч долларов) в виде пожертвований, согласно материалам, опубликованным на сайте Службы государственного аудита.

В частности, речь идет о периоде с 1 мая до 30 июля 2021 года включительно.

На втором месте по количеству пожертвований партия экс-премьера Грузии Георгия Гахария – "За Грузию". За указанный период оппозиционной партии было пожертвовано около 220 тысяч лари (примерно 71 тысяча долларов).

Далее следует партия "Лело для Грузии". За три месяца партия банкиров получила в общей сложности чуть более 33 тысячи лари (более 10,6 тысячи долларов). А партии "Европейская Грузия – движение за свободу" за аналогичный период было пожертвовано более 26,9 тысячи лари (примерно 8,7 тысячи долларов).

Примерно столько же пожертвовали и самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" - за три месяца она получила более 26,6 тысячи лари (более 8,6 тысячи лари).

Что касается еще двух парламентских партий – "Стратегия Агмашенебели" и "Граждане", то, по данным Службы государственного аудита, в 2021 году у них пожертвований не фиксируется.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.