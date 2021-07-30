"Грузинская мечта" назвала своих кандидатов в мэры: полный список

ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" представила кандидатов на пост мэра в 63 городах и районах.
Выборы мэров пройдут 2 октября. На сегодняшний день "Грузинская мечта" стала единственной партией, назвавшей всех кандидатов в мэры.
При этом в списке кандидатов в мэры от "Грузинской мечты" только две женщины.
Две недели назад партия назвала кандидатом в мэры Тбилиси действующего главу столицы – Каху Каладзе.
В пятницу партия представила остальных 63 кандидатов. Что касается кандидатов в мажоритарии местных совещательных органов - сакребуло 64 городов и районов, то партия представит их в августе, пропорциональные списки "Грузинской мечты" станут известны в сентябре.
Sputnik Грузия представляет вам полный список кандидатов в мэры от "Грузинской мечты":
- Тбилиси – Каха Каладзе
Регион Квемо Картли
- Рустави – Нино Лацабидзе
- Гардабани - Давид Каргаретели
- Марнеули – Кенан Омаров
- Болниси – Давид Шеразадишвили
- Дманиси – Коба Мурадашвили
- Цалка – Илия Сабадзе
- Тетрицкаро – Георгий Циклаури
Регион Кахети
- Телави – Леван Андриашвили
- Ахмета – Алекси Пицхелаури
- Кварели – Гиви Зауташвили
- Лагодехи - Джондо Мдивнишвили
- Гурджаани – Зураб Утиашвили
- Сагареджо – Автандил Гуликашвили
- Сигнахи – Малхаз Бегиашвили
- Дедоплисцкаро – Николоз Джаниашвили
Регион Шида Картли
- Гори – Владимир Хинчегашвили
- Каспи – Вахтанг Майсурадзе
- Карели - Заза Гулиашвили
- Хашури – Тенгиз Читиашвили
- Регион Самцхе-Джавахети
- Ахалцихе – Ираклий Лазарашвили
- Аспиндза – Ростом Маграквелидзе
- Боржоми – Отар Арболишвили
- Адигени – Гоча Кимадзе
- Ахалкалаки – Мелкон Макарян
- Ниноцминда – Анивард Мосоян
- Регион Мцхета -Мтианети
- Мцхета – Дмитрий Зурабишвили
- Душети – Манана Нариманидзе
- Тианети - Леван Циклаури
- Казбеги - Шалва Элошвили
Регион Имерети
- Кутаиси - Иосеб Хахалеишвили
- Багдати – Каха Энукидзе
- Чиатура – Гиви Модебадзе
- Цхалтубо – Генади Баланчивадзе
- Сачхере - Леван Иванашвили
- Самтредия – Давид Бахтадзе
- Терджола – Лаша Гогиашвили
- Ткибули – Давид Черкезишвили
- Вани – Александр Гогоришвили
- Харагаули – Коба Лурсманашвили
- Хони – Ладо Джурхадзе
- Зестафони – Васил Гвелесиани
- Регион Рача-Лечхуми – Квемо Сванети
- Амбролаури – Лаша Чичинадзе
- Они – Серго Хидашели
- Цагери – Георгий Немсадзе
- Лентехи – Георгий Ониани
- Регион Самегрело – Земо Сванети
- Зугдиди – Мамука Цоцерия
- Цаленджиха – Гога Гулордава
- Чхороцху – Дато Гогуа
- Хоби – Давид Букиа
- Сенаки – Вахтанг Гаделия
- Мартвили – Торнике Джанашия
- Поти – Бека Вачарадзе
- Абаша – Гога Габелая
- Местия – Капитон Жоржолиани
Регион Гурия
- Озургети – Автандил Талаквадзе
- Ланчхути – Александр Саришвили
- Чохатаури – Давид Шарашенидзе
Аджарская АР
- Батуми – Арчил Чиковани
- Кобулети – Леван Зоидзе
- Хелвачаури – Заза Диасамидзе
- Кеда – Роланд Беридзе
- Шуахеви – Омар Такидзе
- Хуло – Вахтанг Беридзе.