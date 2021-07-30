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Предвыборная агитация - Каха Каладзе представляет кандидатов от партии Грузинская мечта

"Грузинская мечта" назвала своих кандидатов в мэры: полный список

photo : Georgian Dream / FB
Политика
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Темы:
Местные выборы в Грузии 2021 (38)
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На сегодняшний день "Грузинская мечта" стала единственной партией, назвавшей всех кандидатов в мэры

ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" представила кандидатов на пост мэра в 63 городах и районах.

Выборы мэров пройдут 2 октября. На сегодняшний день "Грузинская мечта" стала единственной партией, назвавшей всех кандидатов в мэры.

Центральная Избирательная комиссия Грузии. Здание ЦИК
© Sputnik / Alex Shlamov
Выборы в Грузии 2021: регистрацию в ЦИК прошла 21 партия

При этом в списке кандидатов в мэры от "Грузинской мечты" только две женщины.

Две недели назад партия назвала кандидатом в мэры Тбилиси действующего главу столицы – Каху Каладзе.

В пятницу партия представила остальных 63 кандидатов. Что касается кандидатов в мажоритарии местных совещательных органов - сакребуло 64 городов и районов, то партия представит их в августе, пропорциональные списки "Грузинской мечты" станут известны в сентябре.

Sputnik Грузия представляет вам полный список кандидатов в мэры от "Грузинской мечты":

  • Тбилиси – Каха Каладзе

Регион Квемо Картли

  • Рустави – Нино Лацабидзе
  • Гардабани - Давид Каргаретели
  • Марнеули – Кенан Омаров
  • Болниси – Давид Шеразадишвили
  • Дманиси – Коба Мурадашвили
  • Цалка – Илия Сабадзе
  • Тетрицкаро – Георгий Циклаури

Регион Кахети

  • Телави – Леван Андриашвили
  • Ахмета – Алекси Пицхелаури
  • Кварели – Гиви Зауташвили
  • Лагодехи - Джондо Мдивнишвили
  • Гурджаани – Зураб Утиашвили
  • Сагареджо – Автандил Гуликашвили
  • Сигнахи – Малхаз Бегиашвили
  • Дедоплисцкаро – Николоз Джаниашвили

Регион Шида Картли

  • Гори – Владимир Хинчегашвили
  • Каспи – Вахтанг Майсурадзе
  • Карели - Заза Гулиашвили
  • Хашури – Тенгиз Читиашвили
  • Регион Самцхе-Джавахети
  • Ахалцихе – Ираклий Лазарашвили
  • Аспиндза – Ростом Маграквелидзе
  • Боржоми – Отар Арболишвили
  • Адигени – Гоча Кимадзе
  • Ахалкалаки – Мелкон Макарян
  • Ниноцминда – Анивард Мосоян
  • Регион Мцхета -Мтианети
  • Мцхета – Дмитрий Зурабишвили
  • Душети – Манана Нариманидзе
  • Тианети - Леван Циклаури
  • Казбеги - Шалва Элошвили

Регион Имерети

  • Кутаиси - Иосеб Хахалеишвили
  • Багдати – Каха Энукидзе
  • Чиатура – Гиви Модебадзе
  • Цхалтубо – Генади Баланчивадзе
  • Сачхере - Леван Иванашвили
  • Самтредия – Давид Бахтадзе
  • Терджола – Лаша Гогиашвили
  • Ткибули – Давид Черкезишвили
  • Вани – Александр Гогоришвили
  • Харагаули – Коба Лурсманашвили
  • Хони – Ладо Джурхадзе
  • Зестафони – Васил Гвелесиани
  • Регион Рача-Лечхуми – Квемо Сванети
  • Амбролаури – Лаша Чичинадзе
  • Они – Серго Хидашели
  • Цагери – Георгий Немсадзе
  • Лентехи – Георгий Ониани
  • Регион Самегрело – Земо Сванети
  • Зугдиди – Мамука Цоцерия
  • Цаленджиха – Гога Гулордава
  • Чхороцху – Дато Гогуа
  • Хоби – Давид Букиа
  • Сенаки – Вахтанг Гаделия
  • Мартвили – Торнике Джанашия
  • Поти – Бека Вачарадзе
  • Абаша – Гога Габелая
  • Местия – Капитон Жоржолиани

Регион Гурия

  • Озургети – Автандил Талаквадзе
  • Ланчхути – Александр Саришвили
  • Чохатаури – Давид Шарашенидзе

Аджарская АР

  • Батуми – Арчил Чиковани
  • Кобулети – Леван Зоидзе
  • Хелвачаури – Заза Диасамидзе
  • Кеда – Роланд Беридзе
  • Шуахеви – Омар Такидзе
  • Хуло – Вахтанг Беридзе.
Темы:
Местные выборы в Грузии 2021 (38)

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