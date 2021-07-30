"Грузинская мечта" назвала своих кандидатов в мэры: полный список

На сегодняшний день "Грузинская мечта" стала единственной партией, назвавшей всех кандидатов в мэры

ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" представила кандидатов на пост мэра в 63 городах и районах.

Выборы мэров пройдут 2 октября. На сегодняшний день "Грузинская мечта" стала единственной партией, назвавшей всех кандидатов в мэры.

При этом в списке кандидатов в мэры от "Грузинской мечты" только две женщины.

Две недели назад партия назвала кандидатом в мэры Тбилиси действующего главу столицы – Каху Каладзе.

В пятницу партия представила остальных 63 кандидатов. Что касается кандидатов в мажоритарии местных совещательных органов - сакребуло 64 городов и районов, то партия представит их в августе, пропорциональные списки "Грузинской мечты" станут известны в сентябре.

Sputnik Грузия представляет вам полный список кандидатов в мэры от "Грузинской мечты":

Тбилиси – Каха Каладзе

Регион Квемо Картли

Рустави – Нино Лацабидзе

Гардабани - Давид Каргаретели

Марнеули – Кенан Омаров

Болниси – Давид Шеразадишвили

Дманиси – Коба Мурадашвили

Цалка – Илия Сабадзе

Тетрицкаро – Георгий Циклаури

Регион Кахети

Телави – Леван Андриашвили

Ахмета – Алекси Пицхелаури

Кварели – Гиви Зауташвили

Лагодехи - Джондо Мдивнишвили

Гурджаани – Зураб Утиашвили

Сагареджо – Автандил Гуликашвили

Сигнахи – Малхаз Бегиашвили

Дедоплисцкаро – Николоз Джаниашвили

Регион Шида Картли

Гори – Владимир Хинчегашвили

Каспи – Вахтанг Майсурадзе

Карели - Заза Гулиашвили

Хашури – Тенгиз Читиашвили

Регион Самцхе-Джавахети

Ахалцихе – Ираклий Лазарашвили

Аспиндза – Ростом Маграквелидзе

Боржоми – Отар Арболишвили

Адигени – Гоча Кимадзе

Ахалкалаки – Мелкон Макарян

Ниноцминда – Анивард Мосоян

Регион Мцхета -Мтианети

Мцхета – Дмитрий Зурабишвили

Душети – Манана Нариманидзе

Тианети - Леван Циклаури

Казбеги - Шалва Элошвили

Регион Имерети

Кутаиси - Иосеб Хахалеишвили

Багдати – Каха Энукидзе

Чиатура – Гиви Модебадзе

Цхалтубо – Генади Баланчивадзе

Сачхере - Леван Иванашвили

Самтредия – Давид Бахтадзе

Терджола – Лаша Гогиашвили

Ткибули – Давид Черкезишвили

Вани – Александр Гогоришвили

Харагаули – Коба Лурсманашвили

Хони – Ладо Джурхадзе

Зестафони – Васил Гвелесиани

Регион Рача-Лечхуми – Квемо Сванети

Амбролаури – Лаша Чичинадзе

Они – Серго Хидашели

Цагери – Георгий Немсадзе

Лентехи – Георгий Ониани

Регион Самегрело – Земо Сванети

Зугдиди – Мамука Цоцерия

Цаленджиха – Гога Гулордава

Чхороцху – Дато Гогуа

Хоби – Давид Букиа

Сенаки – Вахтанг Гаделия

Мартвили – Торнике Джанашия

Поти – Бека Вачарадзе

Абаша – Гога Габелая

Местия – Капитон Жоржолиани

Регион Гурия

Озургети – Автандил Талаквадзе

Ланчхути – Александр Саришвили

Чохатаури – Давид Шарашенидзе

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