Почему представитель Европарламента не встретилась с правящей партией Грузии

Европарламентарий призвала "Грузинскую мечту" вернуться к соглашению и предупредила о возможных последствиях

ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Грузия стоит перед угрозой лишения средств от ЕС, заявила член специальной группы депутатов Европарламента по контролю его усилий по поддержке демократии за пределами ЕС Виола фон Крамон, подводя итоги своего визита в Грузию.

Фон Крамон прибыла в Грузию на следующий день после того, как правящая партия страны "Грузинская мечта – демократическая Грузия" заявила об аннулировании соглашения с оппозицией, подписанного при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля.

photo : press-service of the Tbilisi City Hall Грузинская мечта и боль Европы

В Грузии европарламентарий встретилась с рядом оппозиционных партий и неправительственных организаций. Правящую партию фон Крамон проигнорировала.

"Если бы она проявила инициативу, встреча бы обязательно состоялась бы, это зависело от нее и ее приоритетов", - сказал председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе.

Что сказала Крамон в Тбилиси

Европарламентарий, подводя итоги своих встреч, еще раз призвала "Грузинскую мечту" вернуться к соглашению, напомнив о последствиях.

"Призываю "Грузинскую мечту" вернуться к соглашению. Что касается вопроса, что будет, если она не сделает этого. Мы еще в марте обсуждали приостановку макрофинансового транша, и, исходя из реакции коллег, я могу сделать выводы, что они действительно думают об этом… Есть еще и другие шаги, которые можно предпринять, если соглашение не будет выполнено", - сказала фон Крамон.

При этом она не исключила, что действия Европы и США могут быть совместными.

В то же время евродепутат отметила, что деньги Грузии выделяются не для чиновников.

"Мы даем Грузии большие суммы и хотим, чтобы эти деньги тратились в правильном направлении, на правильные программы и проекты. Это деньги налогоплательщиков, и они не должны оказываться в карманах нескольких людей", - отметила фон Крамон.

Дискуссия по этому вопросу начнется, если "Грузинская мечта" не изменит своей позиции, подчеркнула она.

В то же время евродепутат подчеркнула, что Европарламент примет любой выбор грузинского народа на выборах.

"Я не против, пусть выиграет любой, это решать не мне, это в руках избирателей прекрасной страны", - сказала фон Крамон.

Досталось и оппозиции

Недовольство депутат Европарламента выразила и поведением самой крупной оппозиционной партии страны "Единое национальное движение"

"Мы также призывает "Нацдвижение" присоединиться к этому документу, так как нам это поможет", - сказала фон Крамон.

При этом она подчеркнула, что не поддерживает решений оппозиции по бойкоту парламента. Оппозиция должна контролировать правительство в парламенте, а не за его пределами, добавила евродепутат.

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