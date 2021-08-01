Служба госбезопасности состоит из 13 структурных единиц, среди которых контртеррористический центр, антикоррупционное агентство, генинспекция, контрразведка

ТБИЛИСИ, 1 авг – Sputnik. Служба госбезопасности Грузии отметила день рождения - 1 августа 2015 года структура была выделена из Министерства внутренних дел страны.

СГБ представляет собой систему специализированных учреждений исполнительной власти, напрямую подчиненных правительству Грузии, которые в пределах своей компетенции обеспечивают государственную безопасность.

Направлениями деятельности Службы являются: защита конституционного строя, суверенитета, территориальной целостности и военного потенциала Грузии от противоправных действий иностранных спецслужб и отдельных лиц, обеспечение экономической безопасности страны, борьба с транснациональной организованной преступностью и международной преступностью, угрожающей государственной безопасности, меры по предупреждению, выявление и пресечение коррупции.

Служба госбезопасности состоит из 13 структурных единиц, среди которых контртеррористический центр, антикоррупционное агентство, генинспекция, контрразведка.

В связи с профессиональным праздником спецназ Службы провел показательные учения, за которыми наблюдали премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, глава Службы госбезопасности Григол Лилуашвили, спикер парламента Каха Кучава, министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури и министр обороны Джуаншер Бурчуладзе.

"Хочу поблагодарить каждого сотрудника за профессиональную работу, за службу. Они ежедневно служат нашей стране, нашим гражданам, нашему населению, защищают и укрепляют наше государство. Еще раз поздравляю вас и желаю успехов", - сказал Гарибашвили.

По словам главы правительства, сотрудники Службы госбезопасности ежедневно защищают и укрепляют государство.

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