Гарибашвили и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию с пожарами в Турции

Премьер-министр Грузии уже дал указание соответствующим ведомствам в случае необходимости оказать содействие Турции

ТБИЛИСИ, 1 авг – Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили провел телефонную беседу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Лесные пожары на юге Турции бушуют с начала недели. В субботу пострадавшая от огня территория была объявлена зоной бедствия. Пожары затронули популярные турецкие курорты Бодрум и Мармарис. Дым от пожаров растянулся на десятки километров.

Как сообщает администрация правительства, премьер еще раз выразил соболезнования и поддержку президенту Эрдогану от имени грузинского народа в связи с жертвами и ущербом, причиненным пожарами в Турции.

В свою очередь президент Турции поблагодарил Ираклия Гарибашвили за поддержку.

Премьер-министр Грузии уже дал указание соответствующим ведомствам в случае необходимости оказать содействие Турции.

"В ходе телефонного разговора речь шла о государственном визите премьер-министра Ираклия Гарибашвили в Анкару, который состоялся 1 июня. Глава правительства поблагодарил Реджепа Тайипа Эрдогана за высокий уровень гостеприимства", - говорится в распространенном заявлении.

Президент Эрдоган еще раз пригласил премьер-министра Грузии в Турцию.

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