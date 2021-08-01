Гарибашвили и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию с пожарами в Турции

ТБИЛИСИ, 1 авг – Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили провел телефонную беседу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Лесные пожары на юге Турции бушуют с начала недели. В субботу пострадавшая от огня территория была объявлена зоной бедствия. Пожары затронули популярные турецкие курорты Бодрум и Мармарис. Дым от пожаров растянулся на десятки километров.
Как сообщает администрация правительства, премьер еще раз выразил соболезнования и поддержку президенту Эрдогану от имени грузинского народа в связи с жертвами и ущербом, причиненным пожарами в Турции.
В свою очередь президент Турции поблагодарил Ираклия Гарибашвили за поддержку.
Премьер-министр Грузии уже дал указание соответствующим ведомствам в случае необходимости оказать содействие Турции."В ходе телефонного разговора речь шла о государственном визите премьер-министра Ираклия Гарибашвили в Анкару, который состоялся 1 июня. Глава правительства поблагодарил Реджепа Тайипа Эрдогана за высокий уровень гостеприимства", - говорится в распространенном заявлении.
Президент Эрдоган еще раз пригласил премьер-министра Грузии в Турцию.
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