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Ираклий Гарибашвили и Тайип Реджеп Эрдоган в Анкаре

Гарибашвили и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию с пожарами в Турции

© AFP / ADEM ALTAN
Политика
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Темы:
Внешняя политика Грузии (651)
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Премьер-министр Грузии уже дал указание соответствующим ведомствам в случае необходимости оказать содействие Турции

ТБИЛИСИ, 1 авг – Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили провел телефонную беседу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Лесные пожары на юге Турции бушуют с начала недели. В субботу пострадавшая от огня территория была объявлена зоной бедствия. Пожары затронули популярные турецкие курорты Бодрум и Мармарис. Дым от пожаров растянулся на десятки километров.

Пожарный тушит лесной пожар недалеко от города Манавгат, к востоку от курортного города Анталия (30 июля 2021). Турция
© REUTERS / KAAN SOYTURK
Премьер-министр: Грузия готова оказать помощь охваченной пожарами Турции

Как сообщает администрация правительства, премьер еще раз выразил соболезнования и поддержку президенту Эрдогану от имени грузинского народа в связи с жертвами и ущербом, причиненным пожарами в Турции.

В свою очередь президент Турции поблагодарил Ираклия Гарибашвили за поддержку.

Премьер-министр Грузии уже дал указание соответствующим ведомствам в случае необходимости оказать содействие Турции.

"В ходе телефонного разговора речь шла о государственном визите премьер-министра Ираклия Гарибашвили в Анкару, который состоялся 1 июня. Глава правительства поблагодарил Реджепа Тайипа Эрдогана за высокий уровень гостеприимства", - говорится в распространенном заявлении.

Президент Эрдоган еще раз пригласил премьер-министра Грузии в Турцию.

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Темы:
Внешняя политика Грузии (651)
Теги:
Грузия, Турция, Ираклий Гарибашвили, Реджеп Тайип Эрдоган

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