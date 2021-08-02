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Грузинские военнослужащие - учения Agile Spirit в Вазиани

Осенний призыв на военную службу начался в Грузии

© REUTERS / IRAKLI GEDENIDZE
Политика
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Темы:
Оборона Грузии (204)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210802/252481242/Osenniy-prizyv-na-voennuyu-sluzhbu-nachalsya-v-Gruzii.html

Служить этой осенью планируют призвать почти четыре тысячи новобранцев, из них только полторы тысячи в грузинскую армию

ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Осенний призыв на срочную военную службу начался в Грузии 2 августа и продлится до 25 декабря, соответствующее постановление правительства опубликовано на сайте Законодательного вестника Грузии.

Всего на срочную службу призовут более 3,6 тысячи молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет. Из них только 1,4 тысячи человек будут служить в силах обороны.

Солдаты грузинской армии на параде
© photo: Sputnik / David Khizanishvili
"Срочники" в Грузии будут служить только в армии

В пенитенциарную службу отправят 684 срочника, в военизированное подразделение МВД – 1,3 тысячи, а в Специальную службу государственной охраны – 200.

Срок службы составляет 12 месяцев.

От армии могут отказаться: граждане Грузии, которые служили в другой стране; были судимы за тяжкое или особо тяжкое преступление; прошли альтернативную трудовую службу; депутаты парламента; одаренные особым талантом; лица с ограниченными возможностями здоровья; непригодные для службы в армии.

Солдаты грузинской армии на параде
© photo: Sputnik / David Khizanishvili
В Грузии пройдет реформа срочной службы в армии

От срочной службы также могут отказаться единственные сыновья в семье, один из членов которой погиб за территориальную целостность Грузии или во время прохождения военной службы.

Отсрочить срочную службу можно по состоянию здоровья, либо если призывник находится под следствием, либо является школьником, студентом, учится в резидентуре, зарегистрирован на сдачу Единых национальных экзаменов, если он единственный ребенок в семье или если у него двое детей или более. Льготы также касаются священников, учителей и сельских врачей.

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Темы:
Оборона Грузии (204)
Теги:
Грузия, Грузинская армия, Военный призыв

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